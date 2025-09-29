Ana Rosa da su opinión sobre Mazón casi un año después de la DANA

Dos marchas piden la dimisión de Carlos Mazón en la undécima manifestación por su gestión de la DANA

Han pasado once meses desde la tragedia de la DANA en Valencia. Mientras Carlos Mazón se encontraba este fin de semana en Murcia, en la reunión de la cúpula del PP para definir la hoja de ruta del partido, la AEMET anunciaba un aviso rojo por lluvias torrenciales en Tarragona, Castellón y Valencia para la tarde-noche del domingo y el lunes. Aunque Valencia entró en alerta roja, el presidente de la Comunitat Valenciana no abandonó el acto en el que se encontraba.

En la reunión de coordinación de emergencia no se presentó, y quien sí asistió fue Pilar Bernabé. Una reunión a la que el presidente podría haber acudido, ya que salió del acto a las 13:00 y el trayecto hasta Valencia duraba dos horas y cuarto, tiempo suficiente para llegar. Sin embargo, prefirió irse a comer, lo que ha provocado críticas por parte de la oposición.

Ana Rosa: "Mazón no es mi presidente preferido, pero dicho esto, supongo que estaría donde tenía que estar"

Ana Rosa Quintana ha reaccionado en directo: "A ver, Mazón no es mi presidente preferido, pero dicho esto, supongo que estaría donde tenía que estar, que no sé si era el CECOPI. En el desastre de la DANA falló todo. El problema era la presa de Forata y resulta que ya estaba el agua inundando todo. Pero fijaos cómo hoy se ha lanzado la alerta con muchas horas de antelación."

Además, sentenció a Mazón casi un año después de la DANA: "Si es que Mazón, aunque lo hubiera hecho fenomenal, que no lo hizo, no puede seguir siendo presidente con 227 muertos. Es que no puede ser, ya está. Y los demás tendrían que dimitir todos".