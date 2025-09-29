Ana Rosa Quintana: "El Gobierno incumplirá la obligación de presentar el presupuesto. Todo un hito progresista"

'El Programa de Ana Rosa' ha empezado con el famoso editorial de la presentadora

Ana Rosa Quintana: "El Gobierno envía una escolta armada para Ada Colau y zodiacs de goma para la Guardia Civil"

Un día más, Ana Rosa Quintana ha arrancado el programa con su ya famoso editorial. En esta ocasión, la presentadora ha puesto el foco en la ausencia de presupuestos del gobierno del PSOE.

"Buenos días. Bienvenidos a la mayoría de la España progresista. Cuando Sánchez perdió las elecciones prometió un Gobierno de mayoría progresista con sus socios de legislatura con los que va cumpliendo esos hitos progresistas. Uno de esos hitos se cumple mañana, 30 de septiembre, último día para presentar los presupuestos generales del Estado. El Gobierno incumplirá mañana por tercer año consecutivo la obligación de presentar el presupuesto en el plazo previsto en el artículo 134 de la Constitución. Todo un hito progresista. Otro de los hitos progresistas viene de la mano del socio de los siete votos", ha arrancado.

Ana Rosa Quintana: "Otro hito de esta mayoría progresista es tener un ministro de Tuiter. Óscar Puente se dedica a hacer chistes con la Dana cuando se cumple un año de la tragedia"

La presentadora ha continuado: "El secretario general de Junts, Jordi Turull, ha pasado del España nos roba, al Andalucía nos roba cuando asegura que Cataluña "subvenciona el gimnasio y el perro" de los andaluces con "el dinero de los catalanes". Como si las deducciones fiscales salieran de la quita de la deuda a Cataluña. Un socio del Gobierno de lo más progresista que califica las deducciones fiscales como robo mientras imponen que se hable en catalán en las empresas andaluzas de más de 2450 trabajadores. María Jesús Montero dice que no va a consentir que Junts diga este tipo de cosas, pero gobiernan gracias a sus 7 votos. En en 2020 Illa decía: "El camino de la amnistía no es el camino correcto, porque no tiene encaje constitucional".

Para finalizar, Ana Rosa ha apuntado: "Ahora dice: "No habrá normalidad hasta que la ley de amnistía sea efectiva". Una cosa y la contraria. ¿Qué Illa eres hoy? Otro hito de la mayoría progresista es que la fiscalía pida que se archive la investigación por presunta malversación de Begoña Gómez, que este sábado le ha hecho ghostin al juez Peinado. Otro hito de esta mayoría progresista es tener un ministro de Tuiter. Óscar Puente se dedica a hacer chistes con la Dana cuando se cumple un año de la tragedia. El Gobierno aún no ha pagado las ayudas al 84% de las familias que las solicitaron y el ministro se troncha en las redes. 34.177 familias siguen esperando una respuesta del Gobierno. Bienvenidos a la España de la mayoría progresista".