Alberto Rosa 01 OCT 2025 - 23:48h.

El secretario de Antirracismo de Podemos, Serigne Mbayé, ha anunciado en sus redes sociales que está "secuestrado por las fuerzas de ocupación de Israel y llevado a Israel" contra su voluntad. La eurodiputada de Podemos, Irene Montero, ha pedido su "inmediata liberación".

"Serigne ha sido secuestrado por el ejército genocida de Israel", ha denunciado Montero en la misma plataforma. Por su parte, Mbayé ha solicitado al Gobierno "que ponga fin a su complicidad con Israel", que "facilite" su vuelta a casa y que se "detenga el genocidio, ha escrito en X la dirigente de la formación morada.

"Soy Serigne Mbaye. Si estáis viendo este vídeo es porque he sido secuestrado por las fuerzas de ocupación de Israel y llevado a Israel contra mi voluntad. Solicito a mi Gobierno que ponga fin a su complicidad con Israel y que facilite mi vuelta a casa. Detengamos el genocidio", ha escrito.

Además, el equipo de la coordinadora de Podem Illes Balears y Secretaria de Vivienda de Podemos, Lucía Múñoz Dalda, ha comunicado también en 'X' que ha perdido "el contacto con Lucía y el resto de la tripulación", cuya flotilla "ha sido interceptada por el ejército israelí en aguas ocupadas".

El Ejército de Israel ha interceptado este miércoles la Global Sumud Flotilla, que aglutina a más de 40 barcos con ayuda humanitaria a la Franja de Gaza, minutos después de que denunciara que había detectado decenas de embarcaciones no identificadas a pocas millas náutica de distancia.

Entre los barcos interceptados se encuentra el de Ada Colau. El Ministerio de Exteriores de Israel ha mostrado también en un vídeo la detención de la activista sueca Greta Thunberg. Un portavoz de la flotilla ha respondido a las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), subrayando que Israel está cometiendo crímenes de guerra, entre otros, al usar el hambre como arma de guerra, y que está violando el Derecho Internacional, justificando así su intento de llegar al enclave palestino.