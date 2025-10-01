Gonzalo Barquilla 01 OCT 2025 - 22:29h.

Las autoridades israelíes han confirmado la detención de "varios" barcos de la Flotilla y de activistas como Greta Thunberg

La situación de la Flotilla, interceptada por las autoridades israelíes

El ministerio de Asuntos Exteriores de Israel ha informado en la noche de este miércoles sobre la detención "de forma segura" de "varios" barcos de la Global Sumud Flotilla, que aglutina a más de 40 embarcaciones que pretendían llevar ayuda humanitaria a la Franja de Gaza. Entre los tripulantes arrestados se encuentra la activista Greta Thunberg.

"Ya varios barcos de la flotilla Hamás-Sumud han sido detenidos de forma segura y sus pasajeros están siendo trasladados a un puerto israelí. Greta y sus amigos están sanos y salvos", ha escrito el ministerio de Asuntos Exteriores israelíes en su cuenta de X, donde ha compartido un vídeo que muestra la detención de la activista sueca de 22 años.

Israel realiza una compleja operación para frenar a la Flotila

Israel ha realizado una compleja operación este miércoles para detener a la Flotilla, que avanzaba hacia Gaza con medio millar de activistas a bordo. Las autoridades han interceptado casi medio centenar de barcos. No obstante, la operación se ha realizado técnicamente en aguas internacionales, en una zona de exclusión marcadas por las fuerzas israelíes. El Ejecutivo de Benjamín Netanyahu ha pedido a la Flotilla quedarse con la ayuda humanitaria para que sean ellos quienes la trasladen hasta la Franja.

Previsiblemente, todos los activistas van a ser detenidos. Israel ha preparado a una unidad de élite de fuerzas navales, a 600 policías y ha puesto en alerta a siete hospitales en la ciudad portuaria de Ashdod. El gobierno español ha dicho que el buque Furor de la Armada española no les escoltaría en la zona de exclusión. Les había pedido que no entraran en el área de peligro. En la Flotilla hay ciudadanos españoles, como Hanan Alcalde, Lucía Muñoz y Juan Bordera. En las últimas horas se ha confirmado también el arresto del periodista Néstor Prieto.