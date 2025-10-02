Entre los activistas detenidos está Greta Thunberg y una treintena de españoles: el barco en el que viajaba Ada Colau también ha sido interceptado

El Ejército de Israel continúa con la operación desplegada frente a los activistas de la Global Summud Flotilla. Ya han interceptado 13 embarcaciones y habría al menos 30 españoles entre los detenidos.

La operación comenzaba a aproximadamente las 19:30 horas de ayer, miércoles 1 de octubre. Primero, un aviso por megafonía avisaba a los activistas, justo antes de que los barcos y drones israelíes empezar a rodear la Flotilla, que pese a todas las advertencias que fueron emitida por parte de los de Benjamin Netanyahu, primer ministro de Israel, prosiguieron su travesía hacia la Franja de Gaza con el objetivo de hacer llegar ayuda humanitaria y protagonizar, de cualquier modo, un acto simbólico de protesta contra los incesantes ataques sobre el enclave.

La operación de abordaje de Israel contra la Global Summud Flotilla

Los activistas se encontraban en zona crítica y con el protocolo de alerta activado cuando se temían el inminente abordaje de Israel: “Estamos en peligro por ser embarcaciones grandes”. “Es muy posible que nos intercepten”. “Por un bloqueo militar de más de 10 embarcaciones”, trasladaban distintos activistas desde la Flotilla.

Y tal como estaba previsto, las fuerzas israelíes alcanzaron su objetivo: “Aquí la Armada de Israel. Se acercan a una zona bloqueada. Si desean entregar ayuda a Gaza ,pueden hacerlo a través de los canales establecidos”, les advertían.

Tras ello, las cámaras en el centro de control instalado en Atenas para supervisar la situación de la Flotilla empezaron a fallar, con la tensión aumentando por momentos: “Seguimos intentando comprender qué está sucediendo. Seguimos intentando asegurarnos de que toda nuestra gente esté a salvo”, contaba un activista desde la capital griega.

Ante esa situación, los miembros de la tripulación principal informaban desde el teléfono de cuál era el estado actual: “Están desplegando sus zodiacs y, sí, se están acercando y vamos a posicionarnos y prepararnos para la interceptación”, comunicaban.

Tan solo 20 minutos más tarde, la cubierta la dejaron vacía, mientras las tropas de Israel usaban cañones de agua para asustarlos, algo que consiguieron, como quedaba registrado en las cámaras de las embarcaciones.

En esos momentos, los activistas aguantaron con las manos en alto para evitar que la situación empeorase.

Greta Thunberg, entre los detenidos de la Flotilla

Tras las operaciones de interceptación, el Ministerio de Israel ha aclarado que se ha detenido a los miembros de la Flotilla, incluida la famosa activista Greta Thunberg. Todo ello, en aguas internacionales.

Al respecto, el citado Ministerio ha publicado en la red social de Elon Musk, ‘X’, un vídeo en el que un militar israelí está inspeccionando precisamente las pertenencias de Thunberg.

"Greta y sus amigos están sanos y salvos", reza un breve mensaje acompañando ese vídeo.

Al respecto, Exteriores también ha detallado: "Varios barcos de la flotilla Hamás-Sumud han sido detenidos de forma segura y sus pasajeros están siendo trasladados a un puerto israelí", ha dicho, en referencia a sus acusaciones de que la iniciativa humanitaria está vinculado al Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás)”.

La embarcación en la que viajaba Ada Colau, también interceptada

El Ejército Israel, de igual modo, ha interceptado las embarcaciones ‘Alma’, ‘Adara’ y ‘Sirius’, siendo este último en el que viajaba la exalcaldesa de Barcelona, Ada Colau, así como otros diez ciudadanos españoles. Todos ellos, según lo previsto, serán trasladados al puerto de Asdod.