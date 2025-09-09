Carolina Perles, la exmujer de José Luis Ábalos señala a Calvo, Calviño y Lastra: "Sabían sus andanzas"

Carolina Perles, la exmujer de José Luis Ábalos, señalaba anoche, aquí en Telecinco, a las mujeres del PSOE que miraron para otro lado con Ábalos

Carolina Perles, la exmujer de José Luis Ábalos, señalaba anoche, aquí en Telecinco, a quienes conocían las andanzas del entonces exministro. Habló de las vicepresidentas Carmen Calvo y Nadia Calviño; de Adriana Lastra, que era secretaria de organización del PSOE, y de la entonces responsable de comunicación de Ferraz, Maritxa Ruiz Mateos. Todas ellas fueron relevadas.

También está fuera Iván Redondo, que según Perles estaba al tanto de la situación. Él habría alertado a Pedro Sánchez de lo que estaba pasando. Todos eran conscientes de su vida disoluta y de sus andanzas, según la exmujer de Ábalos. Lo ha narrado en un repaso en el que ha detallado cómo informaba de las actuaciones de su marido con mujeres mientras las feministas más poderosas del PSOE miraban para otro lado.

Nadia Calviño, su vecina, no quiso saber nada

31 de octubre de 2020 España está en Estado de alarma. Carolina Perles coincide con Adriana Lastra y la entonces jefa de comunicación del partido el día de Halloween antes del toques de queda. "Yo me llevaba bastante bien con ellas, empezamos a tratar temas delicados, a desahogarme con ellas. Les enseñaba pruebas, fotografías de señoritas. Me dicen que esté tranquila, que van a averiguar y me dan su apoyo".

Carolina Perles también intentó contárselo a Nadia Calviño. "Era mi vecina, y Nadia me dice, no me cuentes no quiero saber nada". Según el testimonio de Perles, Adriana Lastra, que sí la escucha, se lo cuenta a Carmen Calvo y cree que esta se lo traslada al presidente. Pero hasta julio de 2021, Pedro Sánchez no le aparta de sus funciones... hasta que vuelve a contar con él.

“He echado de menos muchas veces trabajar contigo”, le escribió Pedro Sánchez al exministro y exsecretario general del PSOE en julio de 2023 cuando Ábalos fue en un puesto de salida en las listas para las elecciones generales del 23-J, dos años después de su destitución.

Jesica pidió dinero a Ábalos

Perles da más detalles de las relaciones de su marido con prostitutas, por ejemplo de un email que leyó enviado por Jesica a su marido. "Le pide dinero de viajes que había hecho con ella". O de lo que encuentra en un viaje familiar donde se hospedan en un hotel resort con mujeres desnudas.

Tu mujer con cáncer con un tratamiento y te dedicas a tener una amante, para mí era desolador

Pero, sin duda, las más duras son las declaraciones cuando fue citada como testigo. "Me habían quitado un trozo de pulmón, no me había acompañado en nada porque supuestamente tenía mucho trabajo. Tu mujer con cáncer con un tratamiento y te dedicas a tener una amante, para mí era desolador".

Hoy Ábalos en OK Diario acusa a su mujer de vengarse. "Esta no es forma... en un programa de TV... Si tiene tantas cosas que las presente en un juzgado", ha declarado.