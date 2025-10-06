Adriana Pérez 06 OCT 2025 - 21:33h.

La mujer del presidente del Gobierno no ha acudido a los juzgados al igual que ya hizo el pasado 27 de septiembre

Begoña Gómez pide al juez que reclame a Moncloa los "antecedentes" de todos los asistentes de mujeres del presidente

Begoña Gómez no ha acudido a la llamada del juez Juan Carlos Peinado. Su defensa ha optado por esta estrategia mientras que la acusación ha pedido al magistrado que cite como imputado en la causa a Pedro Sánchez. La Fiscalía ha solicitado que se archive el caso bajo el argumento de que una relación conyugal no es constitutiva de delito.

La mujer del presidente del Gobierno no ha acudido a los juzgados, al igual que ya hizo el pasado 27 de septiembre. Está avalado por la Fiscalía que deleguen en sus abogados y las acusaciones son conscientes de ello. No hay por tanto paseo, exposición pública de Begoña Gómez, de su asistente personal Cristina Álvarez ni del empresario Carlos Barrabés.

¿Y qué pasará ahora?

El fiscal pide archivar la causa principal para "no acudir a hipótesis fabulosas” y recalca que el hecho de ser la mujer del presidente no lleva a un delito de tráfico de influencias. Trata de desmontar así la investigación del juez Peinado sobre los supuestos favores de Gómez a Barrabés para obtener patrocinios en su cátedra de la Complutense. Así, señala que “la relación conyugal” no es constitutiva de un delito de tráfico de influencias y en si se apropió indebidamente de un software de esa universidad.

El magistrado, después de haberlo descartado, ha ofrecido ahora a la Complutense personarse como perjudicada. En los próximos días, el juez Peinado decidirá a qué peticiones atiende, si a esta de esta acusación en concreto, y pide al Supremo la imputación de Sánchez, o si el escenario menos probable atiende a las defensas y a la Fiscalía y decide archivar la causa.

Las acusaciones han pedido imputar al presidente Sánchez

El juez Peinado ha comunicado que el resto de causas, en un hipotético juicio, tampoco se someterán a un tribunal profesional sino a un jurado popular. El trámite de este lunes ha sido para los presuntos delitos de corrupción en el sector privado, tráfico de influencias, apropiación indebida e intrusismo profesional.

Las acusaciones han pedido imputar al presidente Sánchez. En la vista, la Fiscalía, en un escrito al que ha tenido acceso, ha pedido archivar, impugnar toda la investigación "desorbitada" a la mujer del presidente, Álvarez y Barrabés porque niegan que haya indicios reales ni hechos concretos.

Gómez pide los datos de los asistentes de las mujeres de anteriores jefes del Ejecutivo

Begoña Gómez le ha pedido al juez Peinado que reclame a la presidencia del Gobierno todos los antecedentes que haya sobre personas que asistieron a las mujeres de anteriores jefes del Ejecutivo. Así, la esposa de Sánchez quiere conocer los datos sobre los límites de su trabajo y las funciones reales que hicieron las cónyuges de otros presidentes.

Y lo hace después de enviar a su abogado para que le represente en la vista en la que sería informada de que, si va a juicio, será juzgada por un jurado popular. La mujer del presidente está siendo investigada por tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida de marca e intrusismo, además de la supuesta malversación.

Es la sexta ocasión en la que Gómez es citada por el titular del Juzgado de Instrucción Número 41 de Madrid. En las dos primeras se acogió a su derecho a no declarar, en las dos siguientes contestó solo a su defensa y en la quinta optó por no acudir.