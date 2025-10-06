Begoña Gómez no estaría obligada a comparecer y puede delegar en su abogado

Instituto de Empresa responde al juez Juan Carlos Peinado que no tiene correos con la asesora de Gómez

Nueva cita este lunes en los juzgados para la mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez. El juez la ha citado en el procedimiento en el que se investigan presuntos delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, intrusismo y apropiación indebida durante su cátedra en la Universidad Complutense de Madrid.

Es muy posible que la mujer del presidente no se presente en los juzgados y que aparezca solo su abogado, Antonio Camacho, como ya ocurrió en el caso por malversación. Begoña Gómez no está obligada a comparecer.

El juez Juan Carlos Peinado ha decidido que, en caso de llegar a juicio, la causa sea enjuiciada por un jurado popular.

Es la misma decisión que adoptó respecto al delito de malversación por el que la investiga en una pieza separada y supone que, en caso de acabar en juicio, dos jurados juzguen a la mujer del presidente del Gobierno por una causa que se inició en abril de 2024 tras una denuncia del autodenominado sindicato Manos Limpias.

Peinado, titular del Juzgado de Instrucción 41 de Madrid, ha convocado a Begoña Gómez y a los otros dos investigados -su asesora en Moncloa, Cristina Álvarez, y el empresario Juan Carlos Barrabés- a las 17:30 horas de este lunes para celebrar una vista exigida en la ley del jurado para concretar la imputación.

Una vista que ya celebró el sábado 27 de septiembre en la parte de la investigación relativa a la presunta malversación y a la que ni Begoña ni los otros imputados en esa pieza -Álvarez y el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín- acudieron, al esgrimir sus defensas una circular de la Fiscalía que avala que a este tipo de trámites sólo asistan los abogados.

El juez Peinado precisó en su último auto a los investigados que "deberán comparecer necesariamente asistidos de su letrado", si bien fuentes jurídicas consultadas por EFE explican que se trata del mismo escenario y que en esta ocasión los investigados no tienen tampoco por qué asistir.

En esta vista, el magistrado debe concretar la imputación contra los investigados y las partes argumentar cómo quieren que discurra la causa: si archivar o seguir adelante practicando más diligencias.

Posible causa contra el presidente del Gobierno

Con lo investigado, una de las acusación populares, Iustitia Europa, ve base para plantear a Peinado que eleve una exposición razonada al Tribunal Supremo para pedir la imputación del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como presunto cooperador necesario del tráfico de influencias por el que se investiga a su mujer, según explican fuentes jurídicas.

El magistrado, que investiga delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, intrusismo y apropiación indebida, trata de indagar si Gómez influyó a favor de las empresas de Juan Carlos Barrabés, adjudicatario de contratos públicos, así como su rol en la cátedra que codirigía en la Universidad Complutense de Madrid, incluido el patrocinio empresarial de un 'software' para la misma.

En uno de sus últimos autos, Peinado sostiene que la relación de "parentesco" de Begoña Gómez con el presidente del Gobierno es fundamental para el presunto delito de tráfico de influencias, que es el que ha determinado, según el juez, la competencia de un jurado para conocer los hechos.