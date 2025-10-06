El Gobierno ha dado tres meses a Aragón, Asturias, Baleares y Madrid para crear el registro de objetores al aborto

Ana, que abortó con 23 años, asegura que el supuesto 'síndrome' del que hablan PP y Vox "es un motivo de coacción”

El jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, ha remitido este lunes una carta a los presidentes autonómicos de Asturias, Aragón, Madrid y Baleares exigiéndoles que garanticen el derecho al aborto de las mujeres en la sanidad pública y que, para ello, pongan en marcha el registro de objetores de conciencia, como marca la ley.

"Me dirijo a ti con la intención de ayudar a superar los obstáculos que, por desgracia, siguen encontrando muchas mujeres de nuestro país que deciden ejercer su derecho a la interrupción voluntaria del embarazo", comienza el escrito remitido por Sánchez y al que ha tenido acceso EFE.

El Gobierno emplaza a las CCAA a crear y regular el Registro de Personas Objetoras

El presidente del Gobierno pide concretamente en este requerimiento formal a los presidentes autonómicos que adopten, con la mayor celeridad posible, las medidas necesarias para crear y regular el registro de personas objetoras, conforme al mandato establecido en la Ley Orgánica de Salud Sexual y Reproductiva y de la Interrupción Voluntaria del Embarazo.

En el caso de que, transcurridos tres meses desde la recepción de este requerimiento, no lo hubiera hecho, se activarán los mecanismos legales oportunos para exigir su cumplimiento, advierte el presidente en la misiva.

Más Madrid propone prohibir por ley dar información sanitaria no avalada por la ciencia tras la polémica sobre el aborto

Más Madrid ha propuesto prohibir por ley que se de información sanitaria que no esté avalada por la ciencia tras la polémica surgida por la iniciativa aprobada por PP y Vox en el Ayuntamiento de la capital sobre el "síndrome post aborto".

La formación ha registrado en la Asamblea de Madrid una Proposición de Ley contra la "desinformación sanitaria institucional" para que ninguna administración pública de la Comunidad de Madrid, "incluidos ayuntamientos", pueda" difundir, por cualquier medio, información sanitaria que no esté avalada por evidencia científica suficiente, reconocida en los protocolos y guías de práctica clínica de organismos oficiales o en la literatura científica de referencia y consenso internacional".

Reclama la formación regionalista que para garantizar que no suceda, la autoridad sanitaria "establecerá los procedimientos de control y supervisión y, en su caso, régimen sancionador".

Responde así Más Madrid a la polémica surgida por la iniciativa de Vox aprobada por el PP en la que se hablaba de este "síndrome post aborto" y que la concejala de Vox Carla Toscano vinculó con "alcoholismo" o con tasas de suicidio "siete veces mayores" a las del resto de mujeres.

Aunque inicialmente el PP del Ayuntamiento de Madrid apoyase la iniciativa, este jueves el alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida, reconocía que no era una "categoría científica" e insistía este viernes en que no se obligará a las mujeres a recibir información sobre el aborto.