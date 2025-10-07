Tras el último y comprometedor informe de la UCO, Koldo García ha entrado en directo en 'El programa de Ana Rosa'

Empresario peruano que acusa a Ábalos de haberle utilizado: "Me obligaba a entregarle porcentajes por los proyectos"

Un reciente informe de la UCO ha sacado a la luz el peculiar código que utilizaban Koldo García, su esposa y el exministro José Luis Ábalos para hablar de dinero sin ser detectados. La pareja empleaba palabras en clave como chistorras, lechugas o soles para referirse a las cantidades económicas, mientras que Ábalos optaba por expresiones como folios o cajas de folios.

Koldo García ha llamado en directo a 'El programa de Ana Rosa' y habla sobre el informe de la UCO: "El informe de la UCO no me parece correcto, creo que hay bastantes lagunas y opiniones personales. No creo que esté bien enfocado, las opiniones son opiniones y las pruebas son pruebas. El dinero del sobre que sacan en los medios de comunicación, es la foto que yo mando, proviene del número de cuenta del Partido Socialista, que es quien me paga los gastos, y están los recibos y todo bien justificado. Lo que pasa es que algunos medios han querido decir que lo que pasaba en el PP antiguamente pasa ahora en el PSOE, y es un error, porque no pasa".

Sobre los nombres clave para hablar de dinero, Koldo García ha querido aclarar: "Las palabras o la forma de hablar que utilicen dos personas en su vida privada es muy extensible, pero a la UCO se le olvidan unos pequeños detalles. Se le olvida que yo hablaba con miembros de la Guardia Civil y yo les pedía chistorra y me las traían, y eso no sale en el informe. Todos estos informes salen de unos mensajes, todo teníamos que mirarlo correlativo al mensaje anterior y al posterior. Si usted quiere dar a entender que con ese lenguaje éramos una organización criminal, ¿Dónde están los guardias civiles con los que hablaba y hablaba de la misma forma? No están".

Sobre esto añade: "Los soles son la moneda de Perú y si ves los mensajes posteriores y anteriores se hace referencia a un ingreso que se hace en Perú y se hace la transferencia de soles a euros. Solo hay una vez que se habla de lechugas en ese informe, la cual puede ser mil cosas que yo no recuerdo porque fue hace 5 años. Si yo tuviera mis dispositivos podría verificar, o podría desmentir, o incluso afirmar cosas que en el informe de la UCO están dirigidas de una forma incorrecta".

"Yo he trabajado con ella 25 años y colaborado 25 años gratuitamente he hecho todo lo que han necesitado y he podido hacer para ellos, pero para la Guardia Civil y para cualquier cuerpo policial, no es que la cite, es que ha sido la mitad de mi vida. Pero no lo digo yo lo dice ellos"

Exclusiva | Koldo García: "Yo llevaba metálico para Ábalos"