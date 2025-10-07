El informe de la UCO revela nuevos nombres en la trama, entre ellos Jennifer, la gestora de Ábalos en Perú, que habría recibido transferencias de la mujer de Koldo.

Chistorras, soles, lechugas y folios: la UCO desvela la supuesta jerga de Koldo y Ábalos para el dinero

Compartir







El informe de la UCO destapa nuevos nombres implicados en la trama con papeles claves que apuntan directamente a dos mujeres: Jessica y Jennifer. Esta última, una amiga peruana en la que José Luis Ábalos habría confiado para cualquier gestión en Chimbote (Perú), era su representante y gestora en Latinoamérica. Según el documento, Jennifer habría recibido pagos por parte de Patricia, la mujer de Koldo García, encargada de realizar las transferencias internacionales. El dinero se habría enviado entre noviembre de 2018 y julio de 2019. Para no levantar sospechas, las transferencias se efectuaban tanto al marido como a la madre de la mano derecha de Ábalos en Perú.

'El programa de Ana Rosa' ha hablado con Segundo Valle, un empresario peruano que acusa al exministro de utilizarlo para quedarse con dinero público: "No éramos socios. José Luis era una persona identificada dentro del ámbito de la solidaridad como un personaje importante, que luego, por las actividades que realizábamos aquí en Perú, se convirtió en una amistad casi familiar".

Segundo Valle: "Él me pedía que formulara los pedidos que se podían necesitar en relación con una entidad de ayuda social, y se encargaba de conseguir la financiación"

Valle explica los negocios que mantenía con Ábalos: "No teníamos negocios en común. Yo representaba a la organización que él representaba desde España. Él me pedía que formulara los pedidos que se podían necesitar en relación con una entidad de ayuda social, y se encargaba de conseguir la financiación para ese tipo de proyectos. Así fue hasta el año 2000".

Además, detalla el motivo por el que decidió romper su vínculo con el exministro: "En el año 2000 me aparto de José Luis por un comportamiento extraño que empieza a tener. Siempre exigía porcentajes de lo que enviaba. Me obligaba a entregarle porcentajes por los proyectos que él encontraba. Se ha apropiado de dinero ilícitamente, al 100%".