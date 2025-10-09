Ester Muñoz, portavoz del PP: “Pedro Sánchez y la verdad son un oxímoron en sí mismos”

El PP citará a Pedro Sánchez para que comparezca en el Senado

Cara a cara de Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo en el Congreso tras el informe de la UCO sobre "chistorras","soles" y "lechugas"

Compartir







El Partido Popular citará a Pedro Sánchez para que comparezca en el Senado. Los de Feijóo prevén fijar la comparecencia en torno a las fechas del 15 y 16 de octubre, coincidiendo con las de José Luis Ábalos y Koldo García, mientras que la del fiscal general del Estado está prevista para el 3 de noviembre. En medio de todo este contexto, se espera que el presidente del Gobierno declare en la Cámara Alta, previsiblemente a partir del 23 de octubre.

Sánchez lleva 19 meses sin acudir al Senado, pero en esta ocasión no podrá evitarlo, ya que está obligado a comparecer ante esta institución. Durante su intervención, deberá arrojar luz sobre cuestiones clave: el presunto cobro de dinero en efectivo por parte del partido, los motivos de la destitución y posterior rehabilitación de José Luis Ábalos, así como la razón por la que se ocultaron 295 cuentas bancarias.

‘El programa de Ana Rosa’ ha hablado en directo con Ester Muñoz, portavoz del PP en el Congreso: “Pedro Sánchez es una persona que proyecta hacia los demás sus propias faltas. Acusa de mentir cuando él es el primer mentiroso de este país, acusa de sembrar odio, cuando es el presidente del Gobierno quien polariza a la sociedad para intentar abrir una ventana que le permita seguir en el poder. Ese ánimo que proyectaba hacia el presidente del PP es el mismo que él necesita”.

Ester Muñoz, sobre el embargo de armas a Israel: "Esta ley ya nacía con una cláusula que la hacía inviable, por lo tanto, era una ley fake"

Sobre la comparecencia de Sánchez en el Senado, comenta: “La fecha concreta no la sé, serán mis compañeros del Senado quienes la confirmen. Esperemos que Pedro Sánchez diga allí la verdad, porque no puede mentir. Pero es verdad que Pedro Sánchez y la verdad son un oxímoron en sí mismos”.

Además, se ha pronunciado sobre el embargo de armas a Israel: “Esta ley ya nacía con una cláusula que la hacía inviable, por lo tanto, era una ley fake, lo dijimos desde el principio. Si finalmente se lleva a cabo ese plan de paz, me alegraré porque será bueno para los gazatíes, que llevan sufriendo todos estos meses, y será bueno para los israelíes. Será positivo que haya paz en Oriente Medio, y me sorprende la frialdad con la que el Gobierno y sus socios han acogido este anuncio”.