'El Programa de Ana Rosa' ha empezado con el famoso editorial de la presentadora

Emiliano García-Page, crítico con la situación del PSOE: "Esta legislatura ya nació colapsada"

Compartir







Ana Rosa Quintana ha comenzado el programa con su ya famoso editorial, en el que ha querido resaltar el acuerdo histórico al que han llegado Hamás e Israel. Además, la presentadora ha criticado los últimos movimientos del gobierno de Pedro Sánchez.

Ana Rosa Quintana: "Vamos a repasar los chistes, unos chistes aplaudidos por la vicepresidenta, Chiqui de la Calzada"

"Buenos días. Comenzamos con una noticia histórica. Hamás e Israel han acordado un alto el fuego. Donald Trump asegura que “todos los rehenes serán liberados” y que el ejército israelí “retirará sus tropas hasta una línea acordada”. Se trata de la primera fase del plan de 20 puntos del presidente americano. Una noticia para la esperanza en Gaza. Mientras, en España a Podemos le han temblado las piernas y ha votado a favor del sin embargo. Un sin embargo de armas a Israel que ellos mismos califican como embargo fake, embargo coladero o ley hipócrita. Las líneas rojas de Podemos eran muy flexibles. Ver a Podemos votar a favor de este embargo es como ver a Ábalos y Tito Berni votando a favor de la abolición de la prostitución", ha arrancado.

La presentadora ha continuado: "Pero vamos a echarnos unas risas, como el presidente. Se abre el telón y aparecen Pedro Sánchez y María Jesús Montero disfrazados de Faemino y Cansado con una copa de coñac en la bancada del Gobierno riéndose de los 8 millones de españoles que votaron al PP. "Ánimo, Alberto". Un festival del humor. Eso es lo que pasó ayer. El Congreso se convertido en un club de la Comedia chusco. El presidente tiene muchas razones para reírse por todo lo que va a tener que explicar en el Senado. Vamos a repasar los chistes, unos chistes aplaudidos por la vicepresidenta, Chiqui de la Calzada, que aplaude sus bromas aplaudiendo como quien espanta moscas en una tasca".

"Primer chiste: La Complutense se persona como perjudicada en la causa contra Begoña Gómez (RISA MONTERO). Segundo chiste: El hermano de Sánchez compraba en un supermercado de Portugal para aparentar que residía allí (RISA MONTERO) Tercer chiste: La asociación de fiscales alerta de irregularidades en la elección del fiscal para el juicio a García Ortiz. (RISA MONTERO) Cuarto chiste: Supuestamente Ferraz entregó a Koldo dinero de la ‘caja B’ un día después de que Sánchez ganara las elecciones de 2019 (RISA MONTERO) Quinto chiste: En breve sabremos si Pilar Alegría supo de la supuesta juerga de Ábalos en Teruel. (RISA MONTERO) ¿Qué tipo de orador será Sánchez en el Senado? ¿Desplegará un discurso a lo Cicerón, a Cánovas del Castillo, a lo Churchill, o veremos a un premio Nobel del humor? En realidad es algo muy serio. Sánchez será el primer presidente en ejercicio que comparece para responder por un caso de corrupción. El presidente irá a partirse la caja al Senado, la caja B, se entiende. Ánimo, Pedro", ha finalizado antes de dar paso a 'El Programa de Ana Rosa'.