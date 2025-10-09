Los expertos confirman que hay riesgo inminente de apagón: “El sistema eléctrico está cogido con alfileres”

Red Eléctrica anuncia que España está en peligro de sufrir otra vez un apagón

Bruselas prepara medidas para evitar un apagón como el del pasado 28 de abril en la península ibérica: un evento "sin precedentes"

Red Eléctrica reconoce que España vuelve a estar en riesgo inminente de apagón. La advertencia es clara: la estabilidad de la red eléctrica está en jaque. La causa de esta amenaza son las variaciones bruscas de tensión que sufre el sistema, lo que ha obligado a la operadora a realizar constantes maniobras de emergencia para evitar un colapso generalizado, un escenario catastrófico que ya se vivió hace unos meses. Según la propia Red Eléctrica Española, la situación es de alta vulnerabilidad. El país entero pende de un hilo ante la inestabilidad de una red que necesita soluciones estructurales urgentes, pero que, de momento, nos mantiene al borde del apagón de nuevo.

‘El programa de Ana Rosa’ ha hablado en directo con Jorge Moreno Labras, experto energético, que alerta sobre la gravedad del posible apagón: “Estamos muy preocupados por esta situación. Red Eléctrica convocó la semana pasada a todos los agentes y ahora ha pedido herramientas de emergencia. Hemos estado tranquilos durante cinco meses”.

Jorge Moreno: "Las renovables podrían aportar control de tensión"

Moreno explica el origen del problema: “Se había manifestado que no había un riesgo adicional de apagón porque existía un modo reforzado, pero desde la semana pasada no solo España, también el resto de países europeos interconectados eléctricamente, han pasado a un mercado cuarto horario. Red Eléctrica ya había dicho: ‘me viene fatal, porque me vais a mover grandes cantidades de energía dentro de la misma hora y tengo el sistema cogido con alfileres’. Y eso es justamente lo que está pasando: el sistema está en riesgo”.

Por último, añade: “Las renovables podrían aportar control de tensión. Llevábamos cinco años hablando del tema, pero después del apagón, la CMC sacó la normativa que tenía en un cajón durante cinco años y dijo que las renovables debían aportar control de tensión. Red Eléctrica está haciendo pruebas, pero no tendrá las centrales renovables activas hasta enero, por lo que pidió no aplicar aún el mercado cuarto horario. Solicitó tres meses, pero la Comisión Europea no ha hecho ni caso a Red Eléctrica”.