Carmen Pano, la empresaria que declaró en el Tribunal Supremo que entregó 90.000 euros en metálico en la sede del PSOE, en Ferraz, ha ratificado este miércoles en la comisión del caso Koldo en el Senado lo que explicó al juez. Lo ha hecho, no obstante, sin contestar a las preguntas de los senadores, salvo para expresar esa ratificación.

“Por indicaciones de mi dirección letrada, no voy a prestar declaración”, ha manifestado la empresaria ante la primera pregunta que le han efectuado, y que llegaba por voz de María Caballero, senadora de UPN, quien precisamente le ha lanzado la cuestión de si fue cierto que llevó a Ferraz ese dinero en mano.

Saludando a los senadores, expresando “disculpas” a los senadores por no responderles y trasladándoles su “profundo respeto”, Carmen Pano ha leído a continuación los “motivos” de su decisión de no declarar, defendiendo en ese sentido que los hechos objeto de la comisión parlamentaria están “bajo investigación” en el Alto Tribunal y en la Audiencia Nacional.

Así, la empresa pacense Combustibles Lucinala ha recordado que tiene la condición de investigada en el caso Hidrocarburos que instruye la Audiencia Nacional y que declaró como testigo en el caso Koldo que investiga el Tribunal Supremo.

Tas ello, de forma breve y concisa, ha sentenciado: “Me ratifico plenamente en las dos declaraciones prestadas ante la autoridad judicial competente”.

A ese respecto, ha indicado que están “ambas en curso e íntimamente ligadas”, al tiempo en que ha apuntado que, si contestase a las preguntas de los senadores, “puede interferir” en su derecho de defensa, al igual que “en los tiempos de los órganos jurisdiccionales y en su normal desarrollo”.

Así, ha recordado también en su mensaje leído que la ley le obliga a comparecer ante la comisión parlamentaria, pero que le “asiste el derecho a no prestar declaración”, por lo que, reiterando sus disculpas, ha solicitado “comprensión”.

Hora y media de preguntas sin respuesta en el Senado

Tas sus palabras, lo que ha seguido es un total de hora y media de preguntas de los senadores de UPN, Vox, PSOE y PP hacia ella, que no ha contestado a ninguna salvo una, efectuada por Luis de Santamaría, del PP, para preguntarle, precisamente, si ratifica lo declarado ante el Supremo. “Me ratifico”, se ha limitado a contestar.

En la retahíla de cuestiones, tanto María Caballero como Ángel Pelayo Gordillo, de Vox, han realizado preguntas sobre su relación con otros investigados judicialmente, como Santos Cerdán, José Luis Ábalos, Koldo García, Víctor de Aldama y Claudio Rivas, sin obtener respuestas.

“Hay una pregunta esencial: ¿de dónde provenía el dinero?; ¿quién le encargó hacerlo? Usted dice que el señor Aldama, y querría saber quién más. ¿A quién y con qué fin y para quién?”, le preguntó Gordillo, sin tener respuesta.

En su lugar, lo que Carmen Pano dejaba en la sala eran los gestos y las expresiones tras escuchar las preguntas que le realizaban. Ejemplo de ello ha sido cuando, tras reiterar a Luis Santamaría que se ratifica en su declaración judicial, ha sonreído después de que el senador del PP añadiese entonces que se ratificaba en la entrega de bolsas de dinero en Ferraz.

Otra muestro de esto último ha sido cuando se ha encogido de hombros, mirando hacia los lados y apretando sus manos, cuando el senador del PSOE Jose Latorre ha leído los artículos legales sobre las consecuencias que podría tener mentir en una declaración como testigo ante un juez.

A ese respecto, este último también le ha preguntado a la compareciente si “le pagaron” por conceder la entrevista a The Objective en la que contó la entrega de 90.000 euros al PSOE; un relato que repitió luego a la Guardia Civil y más tarde al juez Leopoldo Puente.