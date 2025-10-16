El PSOE acusa al juez Puente, instructor del caso Koldo en el Tribunal Supremo de no respetar la separación de poderes

El juez Leopoldo Puente dice que le causa "estupor" que José Luis Ábalos siga siendo diputado

El vicepresidente primero del Congreso, el socialista Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, ha recalcado que la Mesa no contempla cambiar el Reglamento para expulsar al ex ministro socialista José Luis Ábalos, como sugirió este miércoles el magistrado Leopoldo Puente, encargado del 'caso Koldo' en el Tribunal Supremo, y ha animado al juez a presentarse a unas elecciones para intentar buscar mayorías que le permitan la modificación del Reglamento.

En su auto, Puente planteó cambios en las normas de la Cámara Baja ante el "estupor" de que Ábalos pueda seguir en su escaño pese a los "consistentes indicios" de que ha cometido "muy graves delitos", una opinión que ha causado malestar en el bloque socialista de la Mesa del Congreso, que entiende que el juez se extralimita en sus sugerencias e invade el terreno político.

Preguntado por este asunto, Gómez de Celis ha comentado que "cualquier ciudadano" puede opinar sobre "lo que se puede hacer y no hacer en el ámbito del Congreso" y, por tanto, opinar sobre la legislación.

Los cambios los deciden las mayorías del parlamento, no un juez

Eso sí, ha subrayado que existe otra manera de vehicularlo, que es "presentarse a unas elecciones". "Se presenta a unas elecciones, participa en el debate político, propone los cambios legislativos que crea oportuno y, a partir de ahí, pues, las mayorías parlamentarias son las que deciden", ha manifestado.

En concreto, en su auto, el magistrado ha avisado de que el derecho constitucional a la presunción de inocencia no debería ser "obstáculo" para articular algún mecanismo legal que impidiera que Ábalos mantuviera su acta de diputado.

Y recuerda que el Reglamento del Congreso prevé la suspensión de los derechos y deberes parlamentarios si se decreta su prisión preventiva, pero que para ello tiene que haber un auto de procesamiento firme, lo que aún no se ha producido en el caso del exministro socialista.

En ese sentido, el juez sugiere la conveniencia de que el Congreso modifique sus normas porque no entiende que un diputado sobre el que pesan tanto "indicios consistentes" de haber cometido "delitos muy graves" pueda seguir teniendo un escaño. Sin embargo, este jueves, en declaraciones en el pasillo del Congreso, el vicepresidente primero descarta de plano que la Mesa del Congreso contemple cambiar el Reglamento para tal fin. "No lo contemplamos", ha zanjado.

Debe actuar con las normas vigentes

La sugerencia del juez Puente ha molestado a los socialistas de la Mesa del Congreso que, recalcan que la eventual modificación de las normas no es competencia del Poder Judicial, sino de la propia Cámara, y que el magistrado debe actuar con las normas vigentes. Además, recuerdan que un hipotético cambio legal ya no se podría aplicar de forma retroactiva al exministro.

Además, desde el Congreso han aprovechado para recordar al instructor del 'caso Koldo' que el artículo 14.1 del Reglamento del Congreso obliga al Supremo a comunicarle los autos que afecten a Ábalos, y que no ha comunicado ninguna de sus últimas decisiones.

En la Cámara Baja ya tenían decidido que, si el juez hubiera enviado a Ábalos a la cárcel, sus derechos parlamentarios, incluyendo el cobro de retribuciones y su participación en votaciones, habrían quedado automáticamente suspendidos. Y es que, según interpretan los letrados, en los procedimiento abreviados como el que instruye el juez Puente, no existe un "auto de procesamiento firme" como se menciona en el citado artículo del reglamento.

Respeto a la separación de poderes

Desde el PSOE, su portavoz en el Congreso, Patxi López, ha acusado al juez Puente, de no respetar la separación de poderes después de cuestionar que el exministro socialista José Luis Ábalos siga siendo diputado, y le ha instado a aplicar el reglamento de la Cámara Baja.

"Todo el mundo que respeta la separación de poderes sabe que los jueces aplican las leyes, y no necesitamos que opinen sobre ellas", ha declarado López a los medios en el Congreso preguntado por la opinión del juez.

El portavoz parlamentario socialista ha criticado que Puente diga al poder legislativo lo que tiene que hacer y le ha instado a aplicar el reglamento del Congreso, que permite que en sus actuales circunstancias Ábalos siga siendo diputado.

"Ya vale de estas críticas que lo que hacen es ver que hay jueces que no respetan la separación de poderes", ha añadido.

Feijóo coincide con el "estupor" del juez Puente

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha coincidido este jueves con el juez Leopoldo Puente en el "estupor" manifestado en su auto sobre el exministro José Luis Ábalos y ha expresado su sorpresa por que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, mantenga los apoyos de sus socios, pese a estar "rodeado absolutamente de corrupción".

Según el presidente de los populares, la inmensa mayoría de los españoles comparte el estupor manifestado con este término "muy correcto" -ha dicho- por Puente en su auto al ver cómo las tres personas que "encumbraron" a Sánchez están implicadas en supuestos casos de corrupción.

"Una declaró ayer ante el Tribunal Supremo, otra lo hará esta mañana y la otra está en la cárcel", ha subrayado el líder del PP, en alusión a Ábalos, su exasesor Koldo García y el exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán.

Para el líder del PP, causa "absoluto estupor" contrastar estas situaciones con la afirmación de Sánchez de que tiene "uno de los gobiernos más decentes de Europa", así como que Ábalos continúe siendo un diputado que sigue las instrucciones del Sánchez y su Gobierno en todas las votaciones.

Feijóo ha vuelto a mostrarse además sorprendido por que no haya nadie en el Congreso de los Diputados que retire la confianza "de una vez" al Gobierno en el que "se han producido más corrupción que nunca en los casi 50 años de democracia".

Según ha advertido, todo el mundo está sorprendido de que en España se pueda convivir con la corrupción como "si fuese algo natural" y que encima el presidente del Gobierno "insulte a todos los ciudadanos" diciendo que el suyo es "un Gobierno decente y �él un presidente decente".