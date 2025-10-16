"Hombre precavido vale por dos", ha dicho Koldo antes de entrar al Tribunal Supremo, donde después ha seguido la misma estrategia de José Luis Ábalos

El juez Leopoldo Puente dice que le causa "estupor" que José Luis Ábalos siga siendo diputado

Koldo García se ha negado a declarar este jueves en el Tribunal Supremo, donde ha acudido para comparecer tras el informe policial que le sitúa como "gestor y custodio" del dinero del exministro de Transportes José Luis Ábalos, quien también optó ayer por el silencio en la que fue su cuarta vistilla ante el Alto Tribunal y el juez que instruye el caso, Leopoldo Puente, que decidió dejarle en libertad manteniendo las medidas cautelares que ya le fueron impuestas. A este respecto, ahora debe decidir sobre Koldo. En su caso, la Fiscalía tampoco ha pedido prisión.

Koldo, quien fuese asesor del exministro, ha entrado este jueves 16 de octubre al Tribunal Supremo acompañado de su abogada, unos quince minutos antes de su cita ante el magistrado, prevista para las 10:00 horas. Entonces, permanecía la incógnita de si seguiría la línea de quien fuese su jefe, algo que se ha confirmado poco después de las 10:30, cuando ha optado por no contestar a las preguntas del magistrado.

Koldo García sigue la estrategia de José Luis Ábalos en el Tribunal Supremo

Poco antes de la vista, el de San Sebastián ha entrado en el despacho de su abogada, Leticia de la Hoz, con una mochila al hombro. "Hombre precavido vale por dos", ha dicho al ser preguntado por algunos medios al respecto.

Su comparecencia, precisamente, se ha producido un día después de la de Ábalos, quien decidió acogerse a su derecho a no declarar ante el juez, que denunció su "estupor" respecto a que el exministro siga siendo diputado, al tiempo en que, durante su declaración llegó a interrumpirle para espetarle: "Esto no es el Congreso".

Tras esa declaración, el magistrado Leopoldo puente decidió mantener a Ábalos en libertad con las mismas medidas cautelares que ya pesaban sobre él (prohibición de salir del país, retirada del pasaporte y comparecencias quincenales), como solicitaba la Fiscalía Anticorrupción.

Tras la comparecencia, el magistrado reconoció que Ábalos "ha podido disponer de cantidades importantes de dinero opaco" y, aunque aprecia un cierto riesgo de fuga, consideró que no es "lo suficientemente intenso" para decretar en este momento prisión provisional para él.

Ahora, ha sido el turno para su exasesor, respecto al que el juez también revisará su situación de libertad tras interrogarle sobre unos gastos del exdirigente socialista de 95.437 euros que generalmente pagaba él y su exmujer.

El magistrado destacó en su auto la existencia de muy estrechos vínculos entre los patrimonios de Ábalos y Koldo García, quien ha venido asumiendo con su propio patrimonio gastos del exministro