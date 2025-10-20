Alberto Rosa 20 OCT 2025 - 19:26h.

La Comisión ha asegurado que se compromete a realizar un análisis “más detallado” sobre la posibilidad de acabar con el cambio horario

Cambio de hora en España, un eterno debate para la comisión de expertos convocada por el Gobierno de Sánchez

Pedro Sánchez ha anunciado este lunes que propondrá en el Consejo Europeo acabar con el cambio de hora estacional, argumentando que “ya no tiene sentido”, que apenas ayuda a ahorrar energía y que incluso tiene “un impacto negativo” en la salud y en la vida de la gente.

La Comisión Europea se ha pronunciado ya al respecto, asegurando que poner fin al cambio horario dos veces al año es “la vía más lógica para avanzar”. “Aunque este cambio horario estacional continuo puede no ser una prioridad en la agenda política de la UE, es una cuestión que preocupa a millones de ciudadanos de la Unión”, ha defendido el comisario europeo de Energía, Dan Jorgensen durante la reunión.

Tal y como recoge Europa Press, la Comisión ya propuso en 2018 suprimir el cambio horario estacional basándose en una amplia consulta pública que recibió un número “record” de 4,6 millones de respuestas y reveló “un fuerte deseo de cambio”.

La Comisión se compromete a realizar un análisis "más detallado"

Jorgense ha apuntado que desde el inicio de la nueva legislatura, la Comisión ha colaborado “activamente” con las sucesivas presidencias del Consejo y con los distintos Estados miembro para reflexionar sobre las cuestiones jurídicas y prácticas planteadas en la propuesta de directiva para suprimir el cambio de hora estacional. "Seguimos centrados en fomentar el consenso entre los Estados miembro en este contexto", ha apostillado.

La Comisión ha asegurado que se compromete a realizar un análisis “más detallado” sobre la posibilidad de acabar con el cambio horario. Así, se espera que en breve se ponga en marcha un estudio para guiar la toma de decisiones al respecto, según recoge Europa Press. En cualquier caso, el comisario ha recalcado que los cambios horarios continuarán hasta que los colegisladores adopten formalmente una decisión, en el caso del Consejo, por mayoría cualificada.

En concreto, el Gobierno ha solicitado incluir un punto en el orden del día del Consejo de Energía para pedir que se ponga en marcha el mecanismo de revisión competente para suprimir el cambio de hora, que está regulado a nivel europeo, una iniciativa que, si bien ha arrancado con un debate preliminar este lunes, ha contado con el apoyo explícito de países como Finlandia y Polonia.