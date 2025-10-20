Exsecretaria de Ábalos en Ferraz: "No había sobres. Os lo estáis inventando todo"

Exclusiva | Exsecretaria de José Luis Ábalos en Ferraz: "No había sobres. Os lo estáis inventando todo"
Covadonga, exsecretaria de José Luis Ábalos, en 'El Programa de Ana Rosa'
Los audios de Koldo con Santos Cerdán del informe de la UCO: “¡No quiero que hables de esto, que no se habla!"
Con los escándalos de corrupción salpicando al PSOE, 'El Programa de Ana Rosa' ha hablado en exclusiva con la exsecretaria de José Luis Ábalos en Ferraz, que se ha mostrado molesta con el informe de la UCO y con la prensa.
Fue su nombre en un sobre lo que la puso en el foco de la UCO. Celia y Covadonga son los dos nombres que podrían probar que en Ferraz se entregaban sobres con dinero. Sus nombres aparecen también en unos comprometidos mensajes.
A Celia Rodríguez solo la habíamos visto una vez, sentada ante el juez, al que mintió asegurando que en Ferraz no se pagaba en efectivo. De ella solo sabemos que fue número cuatro en las listas del PSOE para un municipio de Segovia. Ahora, tanto Celia como Covadonga, militantes del partido, seguirán los pasos de Ábalos y de Koldo.
Covadonga, exsecretaria de José Luis Ábalos: "La prensa interpreta muchas cosas que no son ciertas"
Ahora, nuestro equipo ha podido hablar con Covadonga, a la que hemos preguntado qué pasaba con ese dinero: "No hay nada de verdad. Preguntárselo a Celia o a quien hizo esa fotografía. Yo no salgo en ningún sitio y es todo mentira. Estaba en copia de los correos porque trabajo en Ferraz, pero no tengo nada que ver con ningún sobre ni con el señor Ábalos. Yo solo hacía mi trabajo. La prensa interpreta muchas cosas que no son ciertas", nos ha respondido.
Sobre quién autorizaba esos pagos en efectivo, nos ha respondido: "No había sobres y no hay sobres, os lo estáis inventando todo. Yo hacía mi trabajo en Ferraz desde hace 30 años y no he visto sobres. A mí nadie me daba instrucciones, yo hacía mi trabajo de administración. No sé dónde salgo, Solo sé que estoy implicada en algo que ni me va ni me viene ¿Por qué no te vas a preguntárselo a Ábalos o a Koldo?", nos ha respondido.