Subraya que la legislatura "está agotada por la responsabilidad de aquellos que no están asumiendo la tarea de transformar y avanzar en derechos"

Junts redobla el órdago contra Pedro Sánchez con una reunión clave en Perpignan para decidir sobre la ruptura con el Gobierno

Compartir







La eurodiputada Irene Montero, ‘número dos’ de Podemos, ha considerado que la legislatura de Pedro Sánchez ya “está muerta”, asegurando que el Gobierno “no está haciendo ninguna de las transformaciones para las cuales fue votado”. Por ello, considera “una excusa” la “escenificación” de Junts y su reciente órdago al Ejecutivo amenazando con retirarles su apoyo.

"La legislatura está muerta por la incapacidad del PSOE de resolver los problemas de la gente, la crisis de vivienda o la necesidad de que las mujeres seamos tratadas como personas", ha asegurado a las puertas del Congreso, y tras ser preguntada precisamente por las amenazas de la formación de Carles Puigdemont.

Irene Montero carga contra Pedro Sánchez y su Gobierno

"El PSOE ha dedicado más tiempo a meter el feminismo en un cajón y a decir que las feministas íbamos demasiado lejos que a hacer frente a la ofensiva reaccionaria del poder judicial, mediático y político que pone en riesgo la democracia y la vida de las personas", ha asegurado.

Cargando contra el líder socialista, Irene Montero afirma que el único que puede decidir cuándo se van a convocar elecciones en este país es el PSOE y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, recordando que él mismo "ha explicado en no pocas ocasiones que va a gobernar con o sin apoyo parlamentario y con o sin presupuestos generales del Estado".

Por ello, y a ese respecto, la eurodiputada de la formación morada ha considerado que las "escenificaciones" o decisiones políticas de Junts o de cualquier otro partido pueden ser usadas por el PSOE como pretexto para convocar comisiones, pero ha subrayado que "serán excusas".

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

De esta forma, insiste en que la legislatura "está agotada por la responsabilidad de aquellos que no están asumiendo la tarea de transformar y avanzar en derechos".

Respecto a esto último, ha subrayado que la existencia de una izquierda y un feminismo fuertes es la condición de que España "siga avanzando en derechos y de que se pare a los fascistas y a la derecha con su gestión homicida en Madrid, en Valencia o en Andalucía".

"Cuando el presidente decida convocar elecciones, haremos nuestras listas y nos presentaremos con la candidatura más fuerte posible", ha sentenciado.