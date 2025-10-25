Alberto Feijóo ha asegurado que el presidente del Gobierno "irá al Juzgado" tras su comparecencia en el Senado

"Antes o después tendrá que confesar, antes o después tendrá que pagar y antes o después tendrá que irse", asegura el líder del PP

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado hoy que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "irá al Juzgado" tanto si miente como si dice la verdad el próximo jueves ante la comisión del Senado que investiga el caso Koldo.

"Si miente irá al Juzgado, y si dice la verdad también", ha dicho Feijóo en un acto que se ha celebrado en Zaragoza con motivo del Día del Afiliado de Aragón en el que ha intervenido junto al presidente autonómico del PP, Jorge Azcón, y la alcaldesa de la ciudad, Natalia Chueca, entre otros.

Insta a Sánchez a que "prepare su comparecencia"

"Que escoja bien de las tres opciones: decir la verdad, mentir o no responder, y que escoja bien porque no va a huir eternamente. Antes o después tendrá que confesar, antes o después tendrá que pagar y antes o después tendrá que irse. Seguro hay que pagar lo que has hecho, hay que confesar lo que has hecho y tendrás que irte", ha comentado el líder de los populares al referirse a la comparecencia del presidente del Gobierno.

En esa comparecencia, el PP le planteará, según ha afirmado, "todas las preguntas que no le formulan los periodistas a los que les da entrevistas y todas las preguntas que le formularían los periodistas a los que no les da entrevistas". Feijóo ha instado a Sánchez a que "prepare su comparecencia", la primera -ha remarcado- de un presidente de un Gobierno en ejercicio en una comisión de investigación en una Cámara sobre la corrupción.

No obstante, en su opinión, decir la verdad le "será muy difícil", mentir "lo más sencillo", pero si lo hace le ha advertido de que "va a sumar a su Gobierno un nuevo delito", y que si no responde "habrá que finalizar la comisión diciéndole 'no más preguntas, señoría'".

Pide "que nadie confunda a Pedro Sánchez con España"

Feijóo ha reiterado la necesidad de un cambio para superar la "política de subasta que hay hoy", y por eso ha alertado a los que quieran "seguir sosteniendo el engaño y la corrupción del Gobierno". "Se puede hacer de forma directa o de forma indirecta. Allá quién quiera seguir con la pinza anti cambio en España y en Aragón", ha comentado.

Ha pedido "que nadie confunda a Pedro Sánchez con España", y lo ha reclamado porque cree que en estos momentos dentro y fuera de la UE hay dudas sobre la estabilidad del país, sobre la "seriedad" y "la limpieza" de su Gobierno: "España no es su Gobierno. España lo padece. No es su arrogancia, su mentira, su soberbia, su corrupción. España sí es decente", ha manifestado.

Ha criticado también la política del Gobierno en relación a los autónomos -necesitan apoyos, "no cargas"-, ha señalado, y también las vinculadas a la vivienda y la fiscal.

"No puede ser -ha concluido- que tú pagues más y por todo, y el Gobierno use tus impuestos para sus privilegios, sus favores, sus enchufes y para sus vicios. No puede ser que te miren al céntimo las facturas que presentes y tener un Gobierno que está presidido por el que no vio la corrupción en su propio coche. ¿Quién iba en ese coche? Ábalos, Koldo Cerdán y Sánchez, y no se enteró".