Jorge Azcón y Óscar Puente han mantenido una discusión a cuenta de la última incidencia ferroviaria ocurrida en Aragón

La avería de un tren Ouigo ha dejado tirados durante más de tres horas a 987 pasajeros que tuvieron que ser auxiliados por la Guardia Civil

Compartir







HuescaEl presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, y el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, han mantenido una discusión en la red social X a cuenta de la última incidencia ferroviaria ocurrida en Aragón, la avería de un tren Ouigo que este sábado dejó tirados durante más de tres horas a 987 pasajeros que tuvieron que ser auxiliados por la Guardia Civil en la localidad oscense de Ballobar.

Tras conocerse la intervención del Instituto Armado para socorrer a los viajeros afectados por el tren 6500 que recorría el trayecto Barcelona Sants-Madrid Puerta de Atocha, el presidente Azcón reaccionó calificando el incidente de "nueva vergüenza".

El rifirrafe entre Azcón y Puente en redes sociales

En una publicación en la red social X en la que enlaza la noticia de la avería un medio de comunicación, escribió: "El destrozo del PSOE de lo que era un orgullo nacional, el tren de alta velocidad, es una auténtica vergüenza. Los aragoneses no nos merecemos semejante desastre y estar continuamente sufriendo averías, anulaciones de viajes y retrasos".

PUEDE INTERESARTE Adif confirma las acusaciones de María Jesús Montero contra Ouigo

La avería de una de las dos máquinas del tren Ouigo, compañía ferroviaria de alta velocidad y bajo coste que es filial de la francesa SNCF, hizo retroceder el convoy hasta la vía 4 de Ballobar (Huesca), donde quedó apartado para no interrumpir el tráfico ferroviario, según informó el administrador de infraestructuras ferroviarias Adif.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

El ministro Óscar Puente ha reaccionado en la misma red social con un pantallazo en el que Adif ofrecía detalles sobre el incidente del tren Ouigo y el siguiente texto: "Como puedes ver, querido Presidente, el tren de la incidencia es un Ouigo, sobre el que 'el PSOE' no tiene ninguna responsabilidad. Lo que es una vergüenza nacional es tu partido y el charco pestilente en el que habéis convertido la política en este país. ¡Buen domingo!".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

El presidente aragonés ha contestado: "Estimado ministro, el deterioro al que habéis llevado las líneas de Alta Velocidad Española, sea la operadora que sea la que los sufra, y los perjuicios y el descrédito que estáis generando sí que es pestilente. Abrazo fuerte".

Toda la actualidad de Informativos Telecinco en Google News

El ministro Puente ha respondido poco después con una nueva publicación en la que con un pantallazo ha recordado cómo en 2021 el presidente Azcón, al que ha bautizado como "Mazcón" --para relacionarlo con el presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón--, celebró la llegada de Ouigo a Zaragoza. "Pero con lo contento que estaba el Presidente Mazcón con Ouigo", ha escrito.