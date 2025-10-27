Iñaki Aguado 27 OCT 2025 - 21:44h.

La decisión de Junts no tumba la legislatura, pero sí la deja al borde del precipicio, como lo asimilan ya en el Palacio de la Moncloa

La ejecutiva de Junts acuerda por unanimidad romper con el PSOE

Carles Puigdemont ha anunciado este lunes la ruptura de Junts con el Gobierno, tambaleando aún más el futuro de la legislatura. Desde el partido catalán han señalado que pasarán a "ejercer oposición" al actual Ejecutivo. Sin embargo, la última palabra la tiene la militancia, a quienes trasladará la consulta este martes para que voten telemáticamente entre el miércoles y el jueves. Informan en el vídeo Lorelei Estaban y Miguel Mollá.

La decisión de Junts no tumba la legislatura, pero sí la deja al borde del precipicio, como lo asimilan ya en el Palacio de la Moncloa. Allí, dicen que reciben la noticia con "tranquilidad y sin novedad", tal y como explica Iñaki Aguado. "En el Gobierno no ven cambios significativos en el escenario parlamentario porque dicen que la realidad del día a día ya les lleva a tener que negociar cada votación con Junts", señala.

Desde el Ejecutivo aseguran que van a seguir haciéndolo tendiendo la mano, sabiendo que unas votaciones saldrán adelante y otras no. Toman nota, eso sí, del descontento de Carles Puigdemont, pero en ningún momento en Moncloa consideran que hoy haya sido un día de zozobra.

Aprovechando el peso del aniversario de la Declaración Unilateral de Independencia, Junts marca y oficializa el final del viaje que hace dos años comenzó con el PSOE. Deja en manos ahora de las bases ratificar o no el acuerdo para romper con los socialistas y avisa al Ejecutivo.

Puigdemont asegura que hasta ahora han tenido paciencia. Paciencia que han perdido y carga toda la responsabilidad en el Gobierno. Cuestiones clave como la amnistía, la transferencia de competencias en inmigración o la oficialidad del catalán en Europa. Desde la Moncloa expresan su máximo respeto e insisten que se trabaja para cumplir con los acuerdos.

"Este es un Gobierno que cumple, este es un Gobierno que tiene la mano tendida. Y este es un Gobierno que respeta al resto de formaciones políticas para seguir llegando a acuerdos", ha explicado Óscar López, ministro para la Transformación Digital y Función Pública.

El ala de Sumar en el Gobierno avisa a los de Junts. "Junts tiene que tener muy claro que nada de lo que podemos hacer juntos es posible con un Gobierno del Partido Popular y Vox", ha dicho Ernest Urtasun. Desde la oposición, el PP les insta a asumir que no pueden continuar gobernando. "Cuando no tienes un respaldo parlamentario, no puedes gobernar", dice Cuca Gamarra.