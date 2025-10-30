Exclusiva | Koldo García, ante la comparecencia de Sánchez en el Senado: “Espero que el presidente aclare algo”

El exasesor socialista valora la cita de Sánchez en el Senado

Pedro Sánchez garantiza que responderá "con total transparencia" en la comisión del caso Koldo en el Senado

Pedro Sánchez comparece hoy en el Senado. El presidente del Gobierno deberá responder a un amplio interrogatorio sobre los casos de corrupción, la financiación del PSOE, Ábalos y las controversias que rodean a su entorno familiar.

‘La mirada crítica’ ha obtenido en exclusiva la reacción de Koldo García ante esta comparecencia. El exasesor de Ábalos ha afirmado: “Vamos a ver cómo actúa. Está claro que este país tiene una democracia muy amplia y que es capaz de absorber cualquier golpe. Espero que aclare o pueda decir algo el señor presidente de este gran país”.

Koldo García: "Es una pena que el personal del partido tengan que verse involucrados en este circo"

Koldo asegura que la investigación empieza a clarificarse: “Se está viendo un poco de luz en toda esta causa. Según la información que me ha facilitado Leticia de la Hoz, la abogada que estuvo en las declaraciones, creo que todo está tomando una forma bastante correcta. La situación se va aclarando poco a poco y se va viendo la realidad de todo esto.”

Por último, ha mostrado su preocupación por los trabajadores del PSOE implicados: “Es una pena que el personal del partido, tanto Mariano como el personal administrativo, tengan que verse involucrados en este circo. Pero bueno, si la justicia considera aclarar todo esto, vamos por buen camino.”