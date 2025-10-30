Toñi perdió a su marido y a su hija de 24 años en la DANA

Toñi perdió a su marido y a su hija de 24 años aquel fatídico 29 de octubre en el que la DANA arrasó con todo a su paso por Valencia. Un día después del primer aniversario de la catástrofe y del funeral de Estado que se celebró este mismo miércoles, Toñi entra en directo en 'La mirada crítica' para contar cómo se sintió.

Toñi explica que ''en cierta medida'' se sintió reconfortada: ''Fue un acto de recogimiento, de amor, dedicado a nuestros seres queridos. Hubo mucha tristeza, mucha pena, pero también mucha unión entre todos los familiares de víctimas. Tuvimos ocasión de hablar, de juntarnos, de recordarles, de hacerles memoria''.

Y carga contra Carlos Mazón: ''Una memoria digna únicamente ensombrecida por la presencia de Carlos Mazón, que pese a la insistencia de rogarle que no fuera porque para nosotros es un insulto verle. Ha perdido toda credibilidad para nosotros, no nos legitimiza. El pueblo valenciano no lo quiere ni a él ni a quien lo apoya a él. Y bueno, ensombrecido únicamente por su presencia, como todos pudimos ver, vino por la puerta de atrás, se fue corriendo del funeral como una rata, corriendo sin atender a nadie''.

''Él sabe de su rechazo. Es una persona con las manos manchadas de sangre, tiene a sus espaldas 229 fallecidos, se ahogará en sus propias mentiras. Nuestros familiares se ahogaron de barro y de fango, él de sangre y de mentiras, por lo cual es evidente el rechazo comprensible de todos los familiares y de los y de las personas fuera de la ciudad de las artes y las ciencias que lo abucheaban'', añade Toñi.

Toñi habla, emocionada, del encuentro con la reina Letizia en el funeral

''Cuando saludé a la reina, de madre a madre, únicamente quise transmitirle que ella, que tenía dos tesoros de hijas, que cada abrazo, que cada roce, que cada beso fuera consciente de lo importante que son. Porque yo ya no puedo abrazar a mi hija. Me reconfortó mucho contárselo, transmitirle que fuera consciente de ello. Ella inmediatamente empatizó conmigo. Empezamos a hablar, cuando ella abrazó a la princesa Leonor tras desembarcar del Cano, como ella, al cabo de unos meses, corrió a abrazar a su hija. Yo le comenté que esa imagen me impactó'', comienza explicando, emocionada.

Toñi revela qué le dijo la reina: ''Ella no sabía qué hacer para consolarme. No hay consuelo. Ellos, en palabras, 'no sé qué decirte, porque es una situación dantesca la tuya'. Me preguntó, después de terminar de saludar a todos los presentes, volvió a mí, quiso saber y conocer cómo estaba, cuál era mi día a día, qué era lo que me hacía seguir. Hablamos de ello, le dije que hoy por hoy no me podía plantear aún mi vida sin mi marido ni mi hija. Todavía no he podido hacer un duelo como corresponde. Estoy centrada en la lucha porque no se puede empezar un duelo sin antes un perdón de las instituciones, ¿verdad?''.