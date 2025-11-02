Óscar Puente acusa al PP de pretender que el gobierno les llegue "llovido del cielo"

Puente se ha rebelado contra la "ley del embudo" que se aplica entre lo que hacen los socialistas y los populares

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha acusado este domingo al PP de no plantear una alternativa real para España y de pretender que el gobierno les llegue "llovido del cielo", sin contar con "el poder de las urnas", con la colaboración de medios de comunicación, el poder económico y "algunos jueces".

Durante su intervención en la fiesta de la rosa del PSOE del municipio abulense de Candeleda, Puente se ha rebelado contra la "ley del embudo" que, en su opinión, se aplica entre lo que hacen los socialistas y los dirigentes del PP: "Yo soy muy malo si digo lo de las gafas, pero Isabel Díaz Ayuso es muy buena si le llama al presidente del Gobierno hijo de puta".

"Esta es la doble vara de medir que hay en nuestro país y yo lo siento mucho, pero yo con eso no trago", ha advertido Puente, convencido de que el PSOE no va a ser "sumiso" porque es un partido que "no se rinde" y le tendrán que ganar "en las urnas".

Puente llama a "levantarse" para "renunciar a la mediocridad" de Mañueco

Óscar Puente ha llamado a los ciudadanos de Castilla y León a "levantarse" para "renunciar a la mediocridad" del presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, el "peor dirigente" que ha tenido el PP en la historia la Comunidad.

Puente ha participado este domingo en la tradicional Fiesta de la Rosa del PSOE, celebrada en Candeleda (Ávila), donde ha arropado al candidato socialista a la Presidencia de la Junta, Carlos Martínez, a quien ha mostrado su "confianza" para convertir la Comunidad en una tierra en la que "realmente se viva bien, haya empleo y haya oportunidades".

"Tenemos esa oportunidad, Carlos, tú la representas y tu la personificas. Sabes lo mucho que confiamos en ti. Yo quiero un alcalde para la Comunidad", ha incidido Puente en halagos a Martínez, también alcalde de Soria.

En este sentido, ha recordado que Fernández Mañueco también fue alcalde, de Salamanca, si bien "poco lo parece" ahora: "Nunca le veo pisar nuestras calles. No le veo pasear con la gente, escuchar a la gente".

Ante ello, ha reiterado que Martínez es la persona que puede dar "por fin estabilidad a Castilla y León", pues el actual presidente de la Junta y del PP en la Comunidad no ha podido hacerlo durante sus mandatos.

"Lleva cinco prórrogas presupuestarias en seis años. Y si no lo remedia el PSOE, y mira que lo está intentando, irá a por la sexta en siete años", ha lamentado, para acusar a Fernández Mañueco de no tener "ganas" de "resolver este problema".