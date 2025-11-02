Redacción Andalucía Europa Press 02 NOV 2025 - 18:04h.

PSOE-A denuncia que falta documentación sobre unos contratos de emergencias del Servicio Andaluz de Salud

Los socialistas critican al PP por "ocultación, entorpecimiento y manipulación" en relación al caso que está en los juzgados

SevillaTras las criticas al PP por los cribados del cáncer de mama, ahora el PSOE andaluz también ha denunciado la "presunta desaparición" de documentos en los contratos del SAS investigados por su uso "irregular".

Así lo ha explicado este 2 de noviembre el portavoz de Presidencia del PSOE-A, Mario Jiménez, en Granada. Ha detallado que podría cifrarse en 53 millones de euros, al menos, y que afecta directamente al caso que está en los juzgados.

Se ha constatado que "presuntamente se ha mutilado información que, en un primer momento de la investigación, apareció ante el juez y que, cuando se solicitó su remisión para el proceso, desapareció una parte importante de la misma".

Jiménez ha asegurado que "esto no es fruto de la casualidad", sino que forma parte de una "estrategia premeditada, calculada e impulsada desde San Telmo". En este contexto, ha precisado que, "desde mayo, se está solicitando información a la Junta de Andalucía sobre las comunicaciones entre los responsables de contratación del Servicio Andaluz de Salud y los proveedores que eran contratados de manera directa para la prestación de servicios privatizados".

"Omisión, ocultación y manipulación"

"Y, desde mayo, la respuesta ha sido la omisión y la ocultación", ha añadido. El portavoz del PSOE-A ha señalado que la actitud de la Junta desde que los juzgados comenzaron a recabar información ha sido de "entorpecimiento e incluso manipulación".

Asimismo, ha expresado su temor de que se pueda estar "destruyendo" información que podría resultar "relevante" para esclarecer el caso de los contratos irregulares. En este sentido, Jiménez ha insistido en que esto podría estar "en la base del deterioro" de la sanidad pública andaluza.

Recordamos que una denuncia de los socialistas contra el Gobierno del Partido Popular por presunta malversación de fondos inició el proceso judicial. El portavoz ha reiterado que lo que se está observando actualmente es la consecuencia de un "colapso" del sistema que tiene dos causas principales.

La primera, según ha argumentado, es una gestión "desastrosa, inhumana y carente de empatía hacia los usuarios de la sanidad pública". La segunda, ha explicado, es "un proceso de saqueo permanente, con desvío de fondos de la sanidad pública a la privada, y una gestión que solo busca enriquecer a grandes corporaciones sanitarias del país".

"Ni dialogante ni tolerante ni transparente"

Jiménez ha recordado que todo esto ocurre en un contexto en el que la Junta también se "oculta" cada vez que el Ministerio de Sanidad solicita información sobre los cribados en Andalucía, y cuando el PP de Moreno "no respalda" la comisión de investigación en el Parlamento andaluz sobre el asunto.

"Esta estrategia judicial e institucional, al no remitir la información de los cribados al Ministerio o al impedir la constitución de una comisión de investigación en el Parlamento de Andalucía, pone en evidencia y termina de desenmascarar por completo a Moreno", ha subrayado.

"Ni moderado, ni dialogante, ni tolerante, ni transparente, ni defensor de la política del diálogo y el entendimiento", ha reprochado, al tiempo que ha enfatizado que muestra "la peor cara de un gobernante muy de derechas, sin escrúpulos y sin compromiso con la verdad ni con los ciudadanos sobre los que gobierna".