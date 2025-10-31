Logo de telecincotelecinco
Logo de El programa de Ana RosaEl programa de Ana Rosa
Koldo García

Exclusiva | Koldo García, sobre su nueva vida: "Dentro de poco podré ir al parque a jugar con mi hija"

Exclusiva | Koldo García, sobre su nueva vida: "Dentro de poco podré ir al parque a jugar con mi hija"
Koldo García, en 'El programa de Ana Rosa'Telecinco.es
Compartir

Koldo García, exasesor del exministro José Luis Ábalos, ha optado por alejarse por completo del foco mediático y comenzar una nueva etapa como agricultor en su finca de Alicante, donde busca rehacer su vida lejos de la política y la polémica.

‘El programa de Ana Rosa’ ha acompañado a Koldo durante una jornada en su nuevo día a día en el campo, donde ha hablado abiertamente sobre cómo afronta esta etapa y sobre los temas que le rodean: “Cuando estoy solo aquí pienso que, dentro de poco, podré ir al parque a jugar con mi hija”.

PUEDE INTERESARTE

Respecto a todo lo que se dice sobre él, asegura: “No leo lo que publican. En este país solo se habla de prostitutas y fiestas. Solo pido que no se publique información que no esté verificada”.

Koldo García: "La justicia en España es sabia”

También ha revelado que se sintió vigilado meses antes de su detención: “Seis meses antes vi cómo me seguía la Guardia Civil”. Sobre si teme entrar en prisión, Koldo se muestra tranquilo: “Yo no tengo los conocimientos que tiene un juez, pero estoy muy tranquilo. La justicia en España es sabia”.

PUEDE INTERESARTE

Acerca del exministro Ábalos, con quien mantuvo una estrecha relación profesional, afirma: “Al señor Ábalos le debo muchísimo. Creo que su comportamiento con la sociedad española ha sido espectacular”. Por último, responde a quienes cuestionan que llegara a ser asesor ministerial: “¿Qué pasa, que el sentido común solo lo tienen quienes han estudiado una carrera?”.

Temas