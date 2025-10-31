Exclusiva | Koldo García, sobre su nueva vida: "Dentro de poco podré ir al parque a jugar con mi hija"

Koldo García habla con 'El programa de Ana Rosa' desde su huerto en Alicante

Exclusiva | Acompañamos a Koldo García en su nueva vida como agricultor: ''Volver a vivir va a ser difícil''

Koldo García, exasesor del exministro José Luis Ábalos, ha optado por alejarse por completo del foco mediático y comenzar una nueva etapa como agricultor en su finca de Alicante, donde busca rehacer su vida lejos de la política y la polémica.

‘El programa de Ana Rosa’ ha acompañado a Koldo durante una jornada en su nuevo día a día en el campo, donde ha hablado abiertamente sobre cómo afronta esta etapa y sobre los temas que le rodean: “Cuando estoy solo aquí pienso que, dentro de poco, podré ir al parque a jugar con mi hija”.

Respecto a todo lo que se dice sobre él, asegura: “No leo lo que publican. En este país solo se habla de prostitutas y fiestas. Solo pido que no se publique información que no esté verificada”.

Koldo García: "La justicia en España es sabia”

También ha revelado que se sintió vigilado meses antes de su detención: “Seis meses antes vi cómo me seguía la Guardia Civil”. Sobre si teme entrar en prisión, Koldo se muestra tranquilo: “Yo no tengo los conocimientos que tiene un juez, pero estoy muy tranquilo. La justicia en España es sabia”.

Acerca del exministro Ábalos, con quien mantuvo una estrecha relación profesional, afirma: “Al señor Ábalos le debo muchísimo. Creo que su comportamiento con la sociedad española ha sido espectacular”. Por último, responde a quienes cuestionan que llegara a ser asesor ministerial: “¿Qué pasa, que el sentido común solo lo tienen quienes han estudiado una carrera?”.