La ministra de Defensa, Margarita Robles, el de Interior, Fernando Grande Marlaska, y la delegada del Gobierno en la Comunitat, Pilar Bernabé, también serán citados por Les Corts

La dimisión de Carlos Mazón, en directo: Feijóo defiende que su decisión es la "correcta" y "da una lección a los que nunca asumen nada"

Compartir







Les Corts Valencianes ha acordado este lunes, coincidiendo con la dimisión de Carlos Mazón, citar al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; a la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y a la exministra de Transición Ecológica y actual comisaria europea, Teresa Ribera a declarar ante la mesa que investiga la gestión de la DANA. Todos tendrán que comparecer el próximo 11 de noviembre y serán los primeros políticos en comparecer.

La ministra de Defensa, Margarita Robles, el de Interior, Fernando Grande Marlaska, y la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, también serán citados para ese mismo día, según han indicado a EFE fuentes parlamentarias.

Comienzan a comparecer los políticos en la comisión de la DANA de Les Corts Valencianes

Ante esta comisión de investigación de Les Corts han comparecido varios técnicos y expertos, pero las citaciones de la próxima semana serían las primeras de cargos políticos.

PUEDE INTERESARTE La jueza de la DANA incorpora a la causa el listado de llamadas de Mazón aportado a la comisión de investigación de Les Corts

Las víctimas de la DANA no han comparecido todavía ni tienen fecha para hacerlo en esta comisión de investigación del Parlamento valenciano, la primera que se aprobó tras la tragedia del 29 de octubre de 2024 en la que murieron 229 personas en la provincia de Valencia.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Las primeras citaciones a los políticos llegan el mismo día en que Carlos Mazón deja la Presidencia de la Generalitat Valenciana, ante la presión popular que lleva un año de movilizaciones exigiendo su dimisión. Este lunes también ha declarado como testigo la periodista Maribel Vilaplana, ante la jueza que investiga las responsabilidades en la DANA.