El líder del PP y el de VOX han mantenido una conversación que Génova califica de "cordial y en buen tono"

Mazón trasladó a Feijóo el día después de funeral en honor a las víctimas que ya no podía más y que quería marcharse

Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal, tras la dimisión anunciada ayer por Carlos Mazón como presidente de la Generalitat Valenciana, han mantenido hoy conversaciones tras una llamada que desde Génova han calificado de “cordial” y en “buen tono”. En ella, ambos habrían coincidido en “la necesidad de dar estabilidad” al territorio ante el contexto político marcado por el adiós de Mazón un año después de la DANA.

En su anuncio, este último formalizó su marcha sin convocar elecciones, apelando en su lugar a la “mayoría parlamentaria vigente” y su “responsabilidad” para “elegir nuevo presidente, algo ante lo cual PP y VOX deben ahora llegar al entendimiento.

La conversación entre Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal por la Generalitat Valenciana

Desde la formación presidida por Feijóo ya han expresado su voluntad de buscar un sustituto para relevarle, para lo cual necesitan el apoyo de los de Abascal.

Este mismo lunes, y a ese respecto, el líder de los populares pidió a Vox estar "a la altura" y "facilitar cuanto antes" la elección del nuevo presidente de la Generalitat, ya que, según dijo, la tarea política "más urgente" sigue siendo la reconstrucción de la Comunidad Valenciana tras la DANA.

A propósito de ello, y ese mismo día, Abascal rehusó ante los medios ahondar en detalles sobre su posicionamiento para, en su lugar, criticar los plazos escogidos por el PP para el anuncio de la dimisión de Mazon.

"Lo que le tengo que decir al señor Feijóo es que ha tomado una decisión ahora, justo en el día de hoy, con lo que está ocurriendo en el Tribunal Supremo con toda la corrupción socialista de todo tipo... Justo en el día de hoy el PP toma una decisión que podría haber tomado hace seis meses, hace un año, en otro momento. Es un claro auxilio al relato de Pedro Sánchez. Entregan un chivo expiatorio a Pedro Sánchez, que es el gran culpable de la tragedia de la DANA, junto con su ministra Ribera y su ministra Robles”, recriminó, afeando que el anuncio coincidiese con el arranque del juicio contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz.

“Eso es lo que le tengo que decir al PP, con el que no tenemos ningún contacto. El PP ha tomado esta decisión cuando han querido, como han querido. No han consultado con nosotros para nada, porque el PP con Vox actúa de la siguiente manera: 'Aquí tienes lentejas, si las quieres, bien, y si no las dejas", señaló ayer.

En esas declaraciones, previas a la llamada telefónica de hoy, además añadió: "¿Qué tengo que decir sobre el futuro? Que el PP parece que está en grandes disputas internas. Primero que se aclaren entre ellos y cuando decidan qué es lo que van a hacer y qué es lo que van a proponer, entonces, y solo entonces, diremos cuál es nuestra postura", ha añadido, antes de asegurar: "El señor Mazón me llamó unos minutos antes para anunciarme lo que iba a hacer. Nada más", reveló.

Sin nombres sobre la mesa para una nueva investidura

Hoy, según fuentes de Génova citadas por Europa Press, la conversación ha discurrido “en buen tono”, pero "no se han puesto nombres sobre la mesa de cara a una nueva investidura".

El PPCV y Vox "iniciarán los contactos para alcanzar un acuerdo de cara a una nueva investidura, consecuente con los acuerdos suscritos en mayo entre ambos partidos para la aprobación de los presupuestos vigentes", mientras que la dirección nacional del PP "hará seguimiento de esas conversaciones, según fuentes de la formación.