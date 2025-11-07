El juez cita a Koldo García y a Aldama el 27 y 28 de noviembre por la compra de mascarillas en Canarias

El juez cita a Koldo García y a Aldama a finales de noviembre por la compra de mascarillas en Canarias

La Audiencia Nacional acuerda investigar los pagos en metálico del PSOE a José Luis Ábalos y Koldo García

Compartir







El juez del caso Koldo en la Audiencia Nacional ha citado a declarar como investigados al exasesor del Ministerio de Transportes Koldo García y al empresario Víctor de Aldama a consecuencia del reciente informe de la UCO de la Guardia Civil en relación con los contratos de compra de mascarillas y de test de antígenos o pruebas PCR en Canarias.

El titular del Juzgado Central de Instrucción número dos, Ismael Moreno, ha citado al comisionista del caso Koldo Víctor de Aldama para el 27 de noviembre, y al que fuera asesor del exministro José Luis Ábalos, Koldo García, para el día siguiente.

El magistrado acuerda esta diligencia en una providencia a instancias de la Fiscalía Anticorrupción, una vez recibido el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en la causa que investiga los contratos de compraventa de mascarillas durante la pandemia.

En ese informe, la UCO sostiene que Aldama tenía a sueldo a Koldo García, al que presuntamente pagaba 10.000 euros mensuales por influir a favor de sus negocios en diferentes administraciones.

Uno de los encargos que recibió Koldo fue conseguir que el Gobierno de Canarias abonara las facturas retenidas a Soluciones de Gestión por los problemas de homologación de sus mascarillas o por las reticencias de algunos funcionarios de la comunidad autónoma.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

La Guardia Civil relata cómo la trama llegó hasta Torres a través de Koldo para que les ayudara a cobrar y enumera las gestiones que este hizo para que el Gobierno canario abonara lo debido.

"Me voy a cagar en todos los santos con la responsable económica. Y, o lo soluciona o la levanto para el aire", decía el entonces presidente de Canarias a Koldo en un mensaje en julio de 2020, en referencia, aparentemente, a la directora general de Recursos Económicos del Servicio Canario de la Salud, Ana María Pérez.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

"Esta mierda la resuelvo sí o sí", le asegura una semana más tarde. "He dado el golpe en la mesa preciso para acabar con esto", le añade, pero el asunto se alargó aún más, porque se estaba negociando una rebaja del 66 % del precio de las mascarillas con Soluciones de Gestión, porque parte de ellas no llegaban a FFP-2. El coste final fue de 12 millones de euros.

Toda la actualidad de Informativos Telecinco en Google News

En relación con esas gestiones aparecen también numerosos mensajes de Antonio Olivera, exviceconsejero de Presidencia de Canarias y exjefe de gabinete del ahora ministro de Política Territorial, al que Koldo pidió también su ayuda y le llegó a decir: "Te juro que te lo agradeceré en carne y te querré mucho. Y en carreteras y en puentes" .

La UCO hace alusión asimismo a una cena en un restaurante de Madrid de Torres con Ábalos y Koldo, el 15 de julio de 2020, en la que, según la Guardia Civil, Aldama también habría asistido.

La UCO lo deduce de un mensaje que Aldama envía a Torres al día siguiente: "Buenas tardes, Ángel Víctor. Soy Víctor de Air Europa. Estuvimos ayer un momento por la tarde...". Tras esa presentación, aprovecha para hablarle de un posible suministro de test de detección de covid-19.

Sobre esto último, Koldo también se puso en contacto con Torres para que contratara esos test con la empresa de la trama Eurofins Megalab. La UCO, a la luz de una imagen intervenida a Koldo en la que figura esta entidad vinculada a un importe de 14.941.696,69 euros, no descarta que ese pudiese ser el precio de esta adjudicación.

En este caso, las reticencias que le planteó al respecto el entonces ministro de Sanidad, Salvador Illa, hicieron desesperar a Torres: "No hay puta manera con Illa", "dan ganas de tirar la toalla", le dijo a Koldo García en algunos de los whatsapp que se intercambiaron entonces.

El expresidente canario llegó a plantearse que intermediara el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez: "Yo no puedo retrasar más esa decisión. Lo llamaré en media hora (a Illa), pero si no se resuelve tendrá que intervenir Ábalos o Pedro".

Al conocerse el contenido del informe, Torres dio una rueda de prensa en la que destacó que, en contra de lo afirmado en ciertas informaciones, en el informe "no había ni comisiones, ni mordidas, ni pisos en Atocha, ni mujeres explotadas sexualmente ni refinerías en Canarias", y anunció una demanda contra Aldama por intromisión en el derecho al honor ante las "falsedades" que ha vertido.