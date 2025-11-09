Jenifer Moreno 09 NOV 2025 - 13:08h.

"Nosotros cumplimos, pero las palancas del poder están todas exclusivamente en sus manos", ha señalado el líder de Junts

El líder de Junts y expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha criticado que "la maquinaria de propaganda socialista y de medios subvencionados por los socialistas se ha puesto en marcha a velocidad de campaña electoral” contra Junts tras su ruptura con el Gobierno.

"Solo hay que ver con qué intensidad y qué fruición llenan de críticas desmedidas las redes y los medios afines, gente que hace cuatro días alababa el 'sentido de estado' por haber hecho presidente a Pedro Sánchez ", ha comentado en un mensaje en la red social X.

Puigdemont se refiere a las críticas que ha recibido Junts desde su ruptura con el PSOE y desde que esta semana anunciase que vetaría las iniciativas del Gobierno en el Congreso, una situación que puede llevar a un bloqueo sin precedentes del Ejecutivo. Ante esta situación, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha reiterado que no va a convocar elecciones y que agotará su legislatura.

"Las palancas del poder están en sus manos"

El expresident de la Generalitat ha criticado que “no son lo únicos” en poner a Junts en el centro de las críticas. “Existe una sospechosa coincidencia con otros espacios políticos con los que comparten la misma obsesión”, ha subrayado.

Puigdemont ha recordado que nunca han ido a Madrid a “hacer amigos ni a hacer de catalanes tan simpáticos que no parecen catalanes”, sino a “defender intereses nacionales, en todos los ámbitos: desde el económico hasta el lingüístico, el social o el deportivo”.

“Si en esta defensa se avienen los partidos españoles, ya hemos probado que éramos capaces de proponer acuerdos ambiciosos; la oportunidad de demostrarlo ya se la dimos”, ha añadido.

“Nosotros cumplimos, pero las palancas del poder están todas exclusivamente en sus manos. Y si no las utilizan, ya lo saben: lo que les dijo Xavier Trias cuando PSC y Comuns votaron con el PP para impedir que fuera el alcalde de Barcelona después de haber ganado las elecciones”, ha finalizado.