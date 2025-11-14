Mujer maltratada que se enfrentó a la ministra de Igualdad: "Es una cómplice de los maltratadores"

Nuria Morán 14 NOV 2025 - 11:09h.

'El Programa de Ana Rosa' ha hablado en directo con María Martín, la víctima de violencia de género que increpó a la ministra de Igualdad

Una víctima de violencia machista se ha encarado con la ministra de Igualdad en Granada por los fallos de las pulseras telemáticas . "Es mentira que avisaran, me lo han dicho las víctimas", la increpaba en plena comparecencia ante los medios de comunicación.

Este viernes 14 de noviembre, 'El Programa de Ana Rosa' ha podido hablar en directo con María Martín, que nos ha dado su versión de lo sucedido y nos ha explicado todo lo que sucedió.

"Le dije que estaba mintiendo porque os puedo mandar las capturas de pantalla de nuestras compañeras diciendo lo que estaba pasando. El sistema falló desde las 4 de la mañana y las víctimas recibían constantemente alertas. Tener una pulsera en alerta constante es una tortura institucional porque estas víctimas tienen un riesgo extremo que por ley tendrían que tener un coche de policía en la puerta. Como no hay coches para todos, para eso están los dispositivos", nos ha explicado.

Además, María nos ha informado de que este tipo de dispositivos los lleva una empresa privada: "Todo lo relativo a la igualdad está privatizado y es lo que denunciamos".

Sobre si tuvo oportunidad de hablar más tarde con la ministra de Igualdad, María Martín nos ha respondido: "Para nada".

"No somos garrapatas, somos víctimas y tenemos todo el derecho del mundo a contar la cruda realidad que vivimos. Todas las mujeres maltratadas pasamos de ser torturadas por el maltratador a ser torturadas por las instituciones y eso lo tiene que saber la opinión pública. Es una cómplice de los maltratadores y no estoy diciendo ninguna barbaridad", ha denunciado.