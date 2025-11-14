Logo de telecincotelecinco
Agresión sexual

El juez procesa a Íñigo Errejón por la presunta agresión sexual a la actriz Elisa Mouliaá

Íñigo Errejón pide que se aporte a la causa un nuevo informe psiquiátrico sobre Elisa Mouliaá
Archivo - El ex portavoz de Sumar en el Congreso Iñigo ErrejónEuropa Press
Madrid El juez que investiga al exportavoz de Sumar Íñigo Errejón por presuntas agresiones sexuales a la actriz Elisa Mouliaá en 2021 le ha procesado al considerar que hay indicios de que cometió el delito.

El magistrado Adolfo Carretero ha dictado auto de transformación de las diligencias previas en procedimiento abreviado, equivalente a procesamiento y que marca el fin de la instrucción, ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. 

En elaboración
