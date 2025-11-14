El juez Adolfo Carretero ha acordado procesar al exdiputado Íñigo Errejón

Elisa Mouliaá no se retracta de las palabras por las que Íñigo Errejón se querellará por calumnias

Madrid El juez que investiga al exportavoz de Sumar Íñigo Errejón por presuntas agresiones sexuales a la actriz Elisa Mouliaá en 2021 le ha procesado al considerar que hay indicios de que cometió el delito.

El magistrado Adolfo Carretero ha dictado auto de transformación de las diligencias previas en procedimiento abreviado, equivalente a procesamiento y que marca el fin de la instrucción, ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Madrid.