Igualdad advierte de un fallo en el sistema de las pulseras antimaltrato y activa un protocolo para proteger a las víctimas

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, afirma que el el fallo técnico durante unas horas en el sistema Cometa no ha dejado desprotegida a ninguna de ellas porque los protocolos de seguridad se han cumplido. Así lo ha destacado en un vídeo enviado a la prensa desde la sala Cometa en la que se controla el operativo.

Redondo lanza un mensaje de tranquilidad una vez que el sistema está ya "estabilizado" y "están llegando los datos en tiempo real". La ministra resalta que siguen "trabajando para restablecer completamente" el programa del sistema Cometa.

"Ninguna víctima ha quedado desprotegida", reconoce Redondo

Ana Redondo subraya que "ninguna víctima ha quedado desprotegida en estas horas de crisis". Así, explica que hay un equipo multidisciplinar trabajando y que "en todo momento los protocolos han funcionado". Aunque durante unas horas pudo fallar el sistema "tecnológicamente", no han fallado los protocolos previstos en estos casos.

"Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado han estado en todo momento garantizando la seguridad de las víctimas", remarca. La ministra especifica que las mujeres protegidas por el sistema Cometa "han tenido información y conocimiento de la situación".

El origen del fallo: un enrutador

El Ministerio de Igualdad informó en un comunicado de la activación de esos protocolos de aviso tanto a las víctimas como a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad de los problemas técnicos. Así, señaló que tanto los servicios de emergencia (el botón del pánico) como la recepción y emisión de llamadas, así como las alertas por proximidad autónomas por 'bluetooth' se han mantenido operativas en todo momento.

El origen del fallo se encontraba en un enrutador que distribuye a las plataformas los mensajes en función del tipo de alerta, lo que hizo que un 10% de esos mensajes generaran incidencias recurrentes que provocaron una sobrecarga del sistema.