En la mente de José Bretón: "Aunque cueste asimilarlo, estaba en su sano juicio"

El asesinato de Ruth y José, los dos hijos de Ruth Ortiz, a manos de su padre, José Bretón, conmocionó a toda España el 8 de octubre de 2011, hace justo 14 años. El crimen marcó un antes y un después en la conciencia social sobre la violencia vicaria. La madre de los pequeños fue víctima de la ira y la obsesión de un criminal que sigue cumpliendo la condena de 40 años de prisión que le impusieron. Y lo peor de todo es que ha tenido que revivir parte del calvario en diversas ocasiones, como ocurrió el pasado mes de marzo, cuando se anunció la publicación de un libro que daba detalles de la atrocidad que cometió y de la vida en común de la expareja. Una publicación que finalmente no ha visto la luz.

El pasado 30 de septiembre, el Consejo de Ministros dio luz verde al anteproyecto de ley contra la violencia vicaria, que incluye esta forma de violencia machista como delito en el Código Penal y reconoce como víctimas tanto a los hijos e hijas menores, como a familiares y parejas de las mujeres. Una de las medidas que contempla esta nueva normativa es incluir una pena accesoria a las condenas principales que prohíbe a los agresores vicarios difundir públicamente detalles de sus crímenes y evitar así casos como el libro de 'El odio', que incluye una larga entrevista a Bretón, publicada en su día en 'El Confidencial'.

Ruth Ortiz y su abogada actual, Aurora Genovés, han analizado la propuesta del Ejecutivo y quieren ver cómo avanza la tramitación. Se muestran expectantes. "Nosotras hemos revisado el borrador del anteproyecto de ley, lo valoramos de forma positiva. Pero hay que tener en cuenta que, una vez se convierta en ley, tenemos que comprobar el texto y ver si se puede aplicar o no en el caso del libro de José Bretón. Porque las leyes no tienen carácter retroactivo", explica al portal web de 'Informativos Telecinco' la abogada de Ruth. "Cuando se dictó la sentencia por el crimen no existía esta pena accesoria y se aplicaron las medidas vigentes en la legislación. La nueva ley evitaría casos similares", precisa la letrada.

Aurora Genovés destaca las diligencias abiertas por el Juzgado de Violencia sobre la Mujer de Huelva por la situación generada con el libro de José Bretón

Aurora Genovés destaca que la propuesta "aún tiene que ser aprobada", por lo que pueden "surgir nuevos detalles y modificaciones". La abogada afirma que Ruth "está mal a raíz de todo este asunto", ya que "sufrió un gran impacto". No obstante, cuenta con el apoyo de "su entorno y de numerosas personas". La letrada resalta además que el Juzgado de Violencia sobre la Mujer de Huelva mantiene "diligencias abiertas por la situación generada con el libro de José Bretón".

El libro, del escritor Luisgé Martín, no llegó a publicarse porque la editorial que recogió el testimonio finalmente dio marcha atrás a la distribución por la polémica generada y el sufrimiento provocado a la madre, ya que, tras la solicitud presentada por la fiscalía en Barcelona, el Juzgado no adoptó ninguna medida al respecto.

La nueva ley busca evitar estas situaciones. Sin embargo, Aurora insiste en algunas dudas. Para ella, se debería ampliar la prohibición a los agresores también como medida cautelar, antes de que haya sentencia firme. Además, el anteproyecto recoge la posibilidad de su aplicación en crímenes que han sido castigados con muchos años de condena, "de forma que esto debería tenerse en cuenta a la hora de determinar los tiempos en que podría aplicarse".

Las víctimas de violencia machista, así como sus familias y personas cercanas, pueden recibir asistencia las 24 horas del día, todos los días del año, llamando al 016, un servicio disponible en 53 idiomas. Las llamadas no aparecen en la factura telefónica, aunque se recomienda borrar el registro en el dispositivo. También se puede contactar mediante correo electrónico a 016-online@igualdad.gob.es o a través de WhatsApp al número 600 000 016. Los menores y las menores cuentan con el apoyo de la Fundación ANAR, a través del teléfono 900 20 20 10. En situaciones de emergencia, se debe llamar al 112, o directamente a la Policía Nacional (091) o la Guardia Civil (062). Si no es posible realizar una llamada, la aplicación ALERTCOPS permite enviar una señal de alerta a la policía con geolocalización inmediata.