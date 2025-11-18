Adriana Pérez Europa Press 18 NOV 2025 - 21:25h.

La UCO observa una "operativa común" en varios proyectos de adjudicación

Pedro Sánchez se pronuncia sobre el informe de la UCO que investiga a Cerdán: "Es el tiempo de la Justicia"

Compartir







La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha señalado que Servinabar, la empresa vinculada al exdirigente socialista Santos Cerdán, recibía "el 2% neto" de adjudicaciones que consiguió con Acciona Construcción. Informa en el vídeo Teresa Fernández Cuesta.

Así consta en el último informe, al que ha tenido acceso Europa Press, que los investigadores han entregado al Tribunal Supremo en el marco del 'caso Koldo' sobre la relación entre Acciona y Servinabar, empresas que habrían resultado favorecidas con los presuntos amaños de obra pública.

PUEDE INTERESARTE El Supremo mantiene en prisión a Cerdán, pero avanza que lo excarcelará antes de fin de año

La UCO observa una "operativa común" en varios proyectos de adjudicación, detallando que "firmaron un memorándum de entendimiento ante el inicio del expediente de las obras" y rubricaron "un contrato de prestación de servicios una vez la licitación era otorgada a Acciona Construcción, mediante el cual Servinabar obtenía el 2% neto del importe".

"Al menos el 75,33% de los abonos percibidos"

Para los investigadores, esa relación económica entre las dos empresas habría supuesto "al menos el 75,33% de los abonos percibidos" por Servinabar, la empresa administrada por Antxon Alonso, "constituyendo de esta forma la relación con Acciona Construcción su principal fuente de financiación".

Y recuerdan que Cerdán adquirió en 2016 el 45% de las participaciones de Servinabar, explicando además que la relación de esa empresa con Acciona comenzó en 2015 con la firma de un acuerdo de colaboración entre Alonso y el exdirectivo de la multinacional Justo Vicente Pelegrini a los pocos días de constituirse Servinabar.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Con ese acuerdo, según los agentes, ambas sociedades convenían "explotar futuras oportunidades de negocio" a través de la delegación en Acciona Construcción de promociones inmobiliarias a las que accediese Servinabar, la constitución de UTEs para concurrir juntos a diferentes proyectos y la subcontratación de los servicios de Servinabar por parte de Acciona Construcción en obras adjudicadas.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Toda la actualidad de Informativos Telecinco en Google News

La UCO relata que la relación se habría materializado principalmente a través de Pelegrini, Alonso y Cerdán, aunque por parte de la constructora multinacional también habrían participado otros responsables como Tomás Olarte y Manuel José García, además del exdirectivo Fernando Merino, los cuatro ya investigados.

Y expresa que el primer proyecto enmarcado en el acuerdo de colaboración firmado fue el de 'Mina Muga', del que destacan el papel de intermediación de Alonso y Cerdán con la Administración Pública.

Los agentes apuntan que hubo encuentros en junio de 2019 entre Cerdán, Alonso y Pelegrini que se produjeron en un contexto temporal en el que las adjudicaciones relativas a "Logroño", "Sevilla" y "Sant Feliú de Llobregat" se encontraban en proceso de licitación, resultando Acciona Construcción adjudicataria meses después.

Unas adjudicaciones, recuerdan, de las que se habrían derivado presuntos pagos al exministro José Luis Ábalos y su entonces asesor Koldo García que habría gestionado Cerdán, como ya plasmaron en el informe que motivó la imputación del exdirigente socialista.

Más de seis millones desde Acciona

La Guardia Civil asegura en el informe que los ingresos percibidos por Servinabar vinculados con Acciona ascienden "al menos" a 6.707.294,67 euros, lo que supone tres cuartas partes del total ingresado en el periodo investigado: 8.903.903,18 euros.

Respecto a los ingresos ajenos a Acciona, que cuantifica en 2.196.608,51 euros --el 24,67% restante--, expone que procede principalmente de transferencias o recibos de otras sociedades, servicios de "confirming" de los que no ha sido posible identificar la sociedad o proyecto de origen y suscripción de préstamos.

Los agentes indican que Servinabar tuvo su mayor ingreso económico en el año 2022, 2,2 millones de euros, mientras que disminuyó los años posteriores. En su primer año ingresó 7.779 euros y no fue hasta 2020 cuando superó la barrera del millón, con 1.983.677 euros.

Respecto a la salida de fondos en estos diez años, la UCO cuantifica tras analizar las cuentas de la empresa que son 9.701.121,96 euros, "contando con un saldo remanente a fecha de la recepción de la información de 585.852,24 euros".

La mayoría de los adeudados --4.058.588,05 euros y el 48,79% del total-- son transferencias a personas físicas y jurídicas, pagos de otros gastos o recibos, operaciones bancarias y de tarjetas y otros gastos, cheques y comisiones, por encima del pago de nóminas (20,98%), de impuestos (28,42%) y transferencias a Acciona (1,80%).