Adriana Pérez 18 NOV 2025 - 16:16h.

El Tribunal Supremo ha levantado el secreto de sumario a las investigaciones sobre el que fuese 'número tres' del PSOE

El Supremo cita como investigados a tres exdirectivos de Acciona en el caso Koldo

El Tribunal Supremo ha levantado el secreto de sumario a las investigaciones sobre Santos Cerdán, ex secretario de Organización del PSOE, que lleva meses en prisión. El ex ‘número tres’ socialista aparece en el centro de la trama navarra del caso Koldo, con reparto de comisiones a través de la empresa Servinabar.

En el informe de la UCO, que permanecía bajo secreto desde el 11 de noviembre, la Guardia Civil señala a Cerdán y a su familia directa de Cerdán por enriquecerse con comisiones ilegales.

El informe de la UCO apunta a Santos Cerdán como nexo de Transportes y Acciona

Para los agentes, el ex secretario de Organización socialista era el nexo; el enlace entre el Ministerio de Transporte y la empresa Acciona. Según sostienen, el 2% de las adjudicaciones –de obras amañadas– de esta compañía iban a parar directamente a otra empresa, Servinabar, sobre la cual Santos Cerdán poseía el 45% de las acciones.

Eso era lo pactado y, según la UCO, la constructora navarra, Servinabar, era la que se repartía esas mordidas entre la familia de Cerdán, su socio Antxon Alonso y Koldo García.

Además, en el informe dan todo tipo de detalles, como que el que fuese ‘número tres’ del PSOE poseía una tarjeta bancaria de la propia Servinabar que utilizaba para todo tipo de gastos personales.

Los agentes de la Guardia Civil también señalan a la familia de Cerdán

Según apuntan, Santos Cerdán y su “entorno familiar” eran los beneficiarios últimos de las mordidas que pagaban las empresas constructoras. Además de los pagos a su hermana, contratada en Servinabar, y su cuñado, al ex secretario de Organización del PSOE le pagaba el piso que tenía en Madrid esa misma empresa: más de 60.000 euros.

De igual modo, una de las tarjetas de crédito la utilizaban tanto el propio Cerdán como su entorno. De hecho, en una conversación, su socio, Antxon Alonso, y su mujer hablan de que la esposa de Cerdán se está pasando en los gastos. ‘La conocen en todos los Corte Inglés’, llegan a decir, señalando que ‘hay que pararlo’, y añadiendo que ‘gasta y gasta’.

Las sumas de dinero que se embolsaron los familiares de Santos Cerdán, según la UCO

El informe de la UCO analiza así la relación de Servinabar, la empresa de la que Cerdán sería dueño al 45%, con Acciona Construcción, así como la de ambas con el ex 'número tres' del PSOE y el ex asesor ministerial Koldo García, ante la sospecha de que varios de los contratos de obra pública que recibieron al aliarse en Unión Temporal de Empresas (UTE) fueron adjudicados a cambio de comisiones.

Los investigadores analizan las entradas y salidas de fondos de Servinabar estableciendo que tanto Cerdán "como su entorno familiar habrían resultado beneficiarios de una parte del patrimonio de la mercantil".

De hecho, detallan que la esposa del socialista, Francisca Muñoz, estuvo contratada entre marzo y julio de 2018 por Noran, una cooperativa constituida entre Antxon Alonso --el otro dueño de Servinabar-- y Koldo en 2015, por lo que recibió un total de 9.500 euros, "siendo Servinabar el principal origen de los fondos de la cooperativa".

En la misma línea, el informe indica que la hermana de Cerdán, Belén, "recibió de Servinabar entre febrero y junio de 2020 un total de 22.324,51 euros".

A partir de junio de 2020, pasó a estar contratada por otra cooperativa, Erkolan, "que se habría encargado del abono de su nómina hasta al menos mayo de 2025, percibiendo en el mismo periodo dicha cooperativa un total de 367.290,43 euros de Servinabar.

"Del mismo modo", expone la UCO, el cuñado de Cerdán, Antonio Muñoz, estuvo contratado por Servinabar entre septiembre de 2019 y diciembre de 2022, por lo que recibió 53.130,30 euros.

Más allá, el informe de los agentes de la Guardia Civil precisa que "Servinabar habría asumido el arrendamiento de un inmueble en Madrid entre noviembre de 2017 y julio de 2018 por importe de 7.200 euros en favor de Cerdán, pasando a abonar el alquiler de la vivienda de éste" en la capital entre agosto de 2018 y noviembre de 2019 por importe de 44.645,26 euros.

A ello, añaden que Servinabar también se hizo cargo de "la adquisición de diferente mobiliario para dicho inmueble por valor de, al menos, 7.849 euros".

Junto a eso, sostienen que Cerdán y su entorno familiar "habrían hecho uso de una tarjeta de crédito de Servinabar", cuyo último pago fue efectuado el 19 de febrero de 2024, justo el día antes de la detención de Koldo. "Los cargos totales asociados a esta tarjeta ascienden a 33.574 euros", ha cuantificado al UCO.