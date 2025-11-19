La UCO comparte en su informe imágenes de los encuentros del que fuese 'número 3' del PSOE con Justo Vicente Pelegrini, exdirectivo de Acciona

La UCO dice que Cerdán y su familia se beneficiaron de los presuntos amaños: nóminas, alquileres y una tarjeta

El informe de la UCO sobre Santos Cerdán y el caso Koldo, conocido después de que el Tribunal Supremo haya levantado el secreto de sumario de las investigaciones, no solo apunta al ex secretario de Organización del PSOE y su “entorno familiar” entre los beneficiarios últimos de las mordidas de los presuntos amaños de obra, sino que, además de situarle como “enlace” entre el Ministerio de Transportes, Acciona y Servinabar, apunta a las “medidas de seguridad” que empleaba para evitar dejar rastro de las operaciones que ejecutaba y los puntos que utilizaba para algunos de sus encuentros.

El informe de los agentes de la Guardia Civil, concretamente, apunta que el 2% de las adjudicaciones a Acciona derivadas de los presuntos amaños iban directamente a Servinabar, empresa del socio de Cerdán, Antxon Alonso, y de la que el entonces ‘número tres’ del PSOE poseía un 45% de las acciones. Así, Servinabar repartía las mordidas entre la familia de Cerdán, su socio y Koldo García, siendo utilizada así por la trama para canalizar esos pagos que recibían de la constructora, según la UCO.

El Penta, mítico local de la movida madrileña, uno de los puntos de encuentro

En su informe, los agentes de la Benemérita precisan que “durante la etapa ministerial en la que José Luis Ábalos estuvo al frente del Ministerio de Transportes (2018-2021), Santos Cerdán, Antxon Alonso y Justo Vicente Pelegrini, el exCEO de Acciona Construcción, “mantuvieron diferentes encuentros, de los que se destacan las medidas de seguridad empleadas en los mismos, como el apagado de los teléfonos móviles durante reuniones; el uso de aplicaciones de mensajería instantánea como Threema para garantizar una mayor privacidad y anonimato; el mantenimiento de, al menos, una reunión en un inmueble alquilado por Servinabar; o la comunicación mediante anotaciones manuscritas mostradas en pantalla durante videoconferencia”.

Además de ese inmueble alquilado, un piso franco en las proximidades de Ferraz, la UCO también señala a distintos encuentros en locales próximos a la sede del PSOE, entre ellos uno en el bar Pentagrama, mítico pub de la movida madrileña, más conocido como ‘El Penta’.

De uno de esos encuentros el informe recoge una fotografía, obtenida por los agentes del dispositivo móvil de Antxon Alonso, en la que se ve a Santos Cerdán con Pelegrini. Fue un 12 de junio de 2019 y las autoridades sospechan de que en ese local, –mencionado en famosas canciones de ‘la movida’ como ‘La Chica de ayer’, de Antonio Vega y Nacha Pop–, ambos podrían haber discurrido sobre las mordidas millonarias de la trama.

‘El Penta’, concretamente, se ubica a apenas 150 metros del identificado como piso franco de la trama, ubicado en la calle Fuencarral 94, en el radio de acción donde Cerdán mantenía reuniones con el exdirectivo de Acciona.

Al respecto de esas reuniones, sobre las que el informe de la UCO precisa que el 12 de junio de 2019 “se tiene conocimiento de que Antxon, Justo y Santos habrían estado en las inmediaciones” del inmueble de la calle de Fuencarral, los agentes también hacen referencia a una comunicación interceptada entre los implicados.

Concretamente, apuntan que Santos Cerdán y Antxon se vieron en algunas ocasiones en las inmediaciones de Ferraz, intercambiando mensajes en los que el dueño de Servinabar le indica: “Salgo ya en taxi hacia Ferraz”, a lo que Cerdán contestaba con un simple “ok”. Minutos después, su socio informaba: “Estoy”. Era un 2 de junio de 2021. Meses después, el 15 de noviembre del mismo año, ambos volvían a reunirse después de que el dueño de Servinabar pidiese a Cerdán tomar un café, volviéndose a emplazar en un local cercano a la sede socialista.