La UCO concluye que los pagos de Acciona a Servinabar alcanzan los 6.707.294 millones

Esperanza Buitrago Adriana Pérez 19 NOV 2025 - 08:00h.

La empresa vinculada a Cerdán se habría llevado el 2 % de las obras adjudicadas a Acciona

Pedro Sánchez se pronuncia sobre el informe de la UCO que investiga a Cerdán

El último informe de la UCO que ya está en poder del Tribunal Supremo sitúa al exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, en el centro de la trama para el cobro de comisiones irregulares. Para la Guardia Civil, Santos Cerdán era el enlace entre el Gobierno y Acciona para amañar obras públicas. Se habría llevado seis millones de euros.

La Guardia Civil ha aportado al juzgado novedades sobre el modus operandi de la trama. Señala que Santos Cerdán utilizaba la empresa Servinabar para cobrar las comisiones de Acciona.

Este último informe acorrala aún más si cabe al que fue número dos del PSOE. Confirma su papel en la trama, destaca el aumento de su patrimonio y el de su familia con los ingresos procedentes de Servinabar que cifra, desde su constitución hasta la elaboración de este informe, en 6.707.294 millones de euros según EFE.

La investigación sostiene que el dinero procedente de los acuerdos con Acciona supuso el 75,33% de los ingresos totales de Servinabar. Los agentes deducen “que su relación con Acciona habría supuesto su principal fuente de ingresos”.

El elevado nivel de vida de Santos Cerdán y su familia

El informe de la UCO recoge que Cerdán pagaba con el dinero que se llevaba de Servinabar el alquiler de dos pisos en Madrid y numerosas compras de su mujer.

Servinabar pagó 44.645 euros por quince meses de alquiler del ático en el que vivió el político con su familia en la calle de Hilarión Eslava de Madrid, y previamente abonó la renta de otra vivienda en la capital en 2017.

La UCO calcula en su informe patrimonial sobre Cerdán, al que ha tenido acceso EFE, que Servinabar pagó un total de 62.840,26 euros por el alquiler de dos inmuebles en Madrid, a la luz de la documentación a la que accedido en los diferentes registros y requerimientos a entidades bancarias realizados en el caso Koldo.

Así, los pagos de Servinabar por el alquiler del ático en Hilarión Eslava, al que Cerdán se trasladó con su familia al prosperar la moción de censura contra el PP en junio de 2018, se prolongan de agosto de 2018 a octubre de 2019, fecha en la que la arrendadora firmó un nuevo contrato con el exdirigente socialista que entró en vigor en noviembre.

Hasta ese momento, el primer contrato estaba suscrito entre la arrendadora y Servinabar, y figuraba como ocupante de la vivienda Francisca Muñoz, esposa de Cerdán.

El informe también recoge pagos de la empresa a la hermana del exsecretario de organización, contratada en Servinabar, y también hace referencia a un tarjetas, con cargo a Servinabar, que usaban tanto Cerdán como su esposa Francisca.

De hecho, en el informe hay una conversación entre Antxon Alonso, socio de Cerdán, y su mujer en la que hablan sobre el elevado nivel de gastos de Francisca. “A la Paqui la conocen todas las empleadas del Corte Inglés”.

En el informe de 227 páginas incluye evidencias gráficas como la del exsecretario de organización del PSOE reunido con uno de los exdirectivos de la multinacional.

Los investigadores ponen de relieve las medidas de precaución que tomaban Cerdán y su socio. Apagaban los teléfonos en las reuniones, usaban aplicaciones de mensajería encriptado y tomaban anotaciones a mano que se mostraban en las videollamadas.

La UCO insiste en que Cerdán poseía el 45% de la constructora y que, a través de ella, tanto él como su familia, su socio y Koldo García podrían haberse beneficiado de las mordidas.