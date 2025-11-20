El sueño de unir Algeciras con Francia sigue siendo una pesadilla por la que ya han pasado seis ministros de Transportes

España, cerca de la cima ferroviaria: a años luz de China, pero superando a Francia y Japón

ValenciaFue en 2004, hace más de 20 años, cuando comenzaron las primeras obras del Corredor del Mediterráneo. Desde entonces, se sigue esperando a que la conexión ferroviaria entre Algeciras y la frontera con Francia sea una realidad. Hoy, miles de empresarios lo han vuelto a pedir desde Valencia y el ministro de Transporte y Movilidad, Óscar Puente, se ha pronunciado sobre ello.

"No estoy en condiciones de comprometer una fecha de Algeciras a la frontera porque el tramo Granada-Algeciras tiene menor madurez y su complejidad no lo permite, pero lo que sí digo y mantengo, es que al menos desde Almería hasta la frontera en el año 2027 la infraestructura estará concluida y espero que en condiciones de ponerse en servicio".

Las palabra de Óscar Puente sobre el Corredor Mediterráneo

Así se ha pronunciado el ministro durante su intervención en el octavo y último acto empresarial del movimiento #QuieroCorredor, que reivindica esta infraestructura que aspira a unir Algeciras con la frontera francesa y que ha reunido en el Roig Arena de Valencia a 2.500 empresarios, representantes de la sociedad civil y políticos.

Al respecto, Óscar Puente ha subrayado que "dar fechas generalmente es equivocarse, pero el compromiso y la voluntad políticas están y el presupuesto está. La cuestión son los condicionantes técnicos para ver lo que podemos tardar", ha apostillado.

De igual modo, y en otro orden, pero aprovechando el acto en Valencia, el ministro de Transportes también se ha comprometido a que en 2027 toda la Comunidad Valenciana, las tres provincias, estarán conectadas con la Alta Velocidad.

El sueño de unir Algeciras con Francia, una pesadilla

Con todo, el sueño de unir Algeciras con Francia sigue siendo una pesadilla por la que ya han pasado seis ministros de Transportes.

"Han incumplido de forma sistemática sus compromisos y es por eso que los retrasos son notables", ha denunciado al respecto el presidente de la Asociación Valenciana de Empresarios de AVE, Vicente Boluda.

Así, siguen denunciando lentitud en las obras, cuellos de botella, trabajos inacabados... Y todo pese a que se hayan invertido 8.400 millones desde 2018.

“Queremos, de una vez por todas, que este corredor sea una realidad”, ha reclamado Josep Sánchez Llibre, presidente del Foment del Treball.

Frente a todo ello, no obstante, el ministro de Transportes se sigue mostrando cauto, recalcando que “hay recursos disponibles y hay que afinar la coordinación, planificación y ejecución para llegar al 100”, pero insistiendo en que “dar fechas es equivocarse”.

El 100%, no obstante, no llega, entre otros, por la complejidad técnica entre Granada y Almería. Así, por el momento, Puente solo se ha comprometido a unir Almería con Francia en 2027.