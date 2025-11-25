Peramato es fiscal de carrera con 35 años de ejercicio y según Moncloa tiene el reconocimiento unánime de los operadores jurídicos

La sustituta de Álvaro García Ortiz, especialista en violencia de género, es propuesta en el Día de la eliminación de esta lacra machista

El Gobierno propondrá este martes en el Consejo de Ministros a Teresa Peramato, actual fiscal de Sala especialista en Violencia de Género, como nueva fiscal general del Estado, en sustitución del condenado Álvaro García Ortiz, quien presentó su renuncia este lunes.

La elección de Peramato, hasta ahora fiscal de Sala Jefa de la Sección Penal de la Fiscalía del Tribunal Supremo, se realiza a propuesta del ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños.

Peramato, que también es fiscal de Sala Delegada para la Protección y Tutela de las Víctimas en el Proceso Penal, es fiscal de carrera con 35 años de ejercicio y según las mismas fuentes tiene el reconocimiento unánime de los operadores jurídicos.

Tiene una amplia trayectoria especialmente en materia de lucha contra la violencia de género. De hecho, es considerada una de las grandes impulsoras de la especialización judicial en esta materia.

Así, en 2005 fue nombrada fiscal delegada para la Sección de Violencia Sobre la Mujer en la Fiscalía Provincial de Madrid y también fue miembro del Grupo de Expertos del Observatorio Estatal de Violencia contra la Mujer para la elaboración del Primer Informe Anual del Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer (2007).

Peramato ha ocupado el cargo de Fiscal de Sala contra la Violencia sobre la Mujer entre 2021 y 2025.

La renuncia de Álvaro García Ortiz

Este nombramiento tiene lugar un día después de que Álvaro García Ortiz presentara su renuncia como fiscal general del Estado tras haber sido condenado por el Tribunal Supremo (TS) a dos años de inhabilitación para el cargo por un delito de revelación de secretos contra Alberto González Amador, el novio de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.

En una carta dirigida al ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, Álvaro García Ortiz solicita el cese antes de que se haga efectiva la sentencia: “Es un acto debido no solo al Ministerio Fiscal, sino a toda la ciudadanía española”, señala. "Una vez conocido el fallo, es el momento de abandonar el desempeño de tan alta responsabilidad", decía en la carta.

El proceso de nombramiento de la nueva fiscal general de Estado

En cuanto al proceso de nombramiento, según explican fuentes judiciales, una vez aprobada la propuesta, el CGPJ deberá emitir un informe no vinculante.

Posteriormente, Peramato comparecerá ante la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados. Cuando se hayan realizado estos trámites, el Gobierno acordará su nombramiento definitivo como fiscal general del Estado.