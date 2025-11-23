Uno de los asistentes a la manifestación ha sido el exjuez Baltasar Garzón, quien ha calificado la condena de "injusta y arbitraria"

La condena al fiscal centra el discurso político: los socios del Gobierno muestran su rechazo mientras la oposición "acepta" la justicia

Compartir







Varios centenares de personas se han manifestado este domingo frente al Tribunal Supremo para protestar contra la condena al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, en una marcha impulsada por colectivos sociales y sindicales.

Al grito de "vergüenza", "golpistas con toga" o "esto es política, no justicia", los ciudadanos se han manifestado frente a la sede del Supremo, que este pasado jueves avanzó la pena a García Ortiz por un delito de revelación de datos reservados, en relación con la filtración de un correo con la admisión de un fraude a Hacienda de la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

PUEDE INTERESARTE La condena del Tribunal Supremo a Álvaro García Ortiz podría costarle su expulsión de la carrera fiscal

La sentencia, que no fue unánime puesto que dos magistradas discreparon, se encuentra pendiente de redacción pero el Supremo adelantó la pena de dos años de inhabilitación y una multa de 7.200 euros.

Baltasar Garzón: "Injusta y arbitraria"

Entre los participantes se encontraba el exjuez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, quien precisamente fue inhabilitado durante once años por el Tribunal Supremo por un delito de prevaricación cometido durante la instrucción del caso Gürtel.

En declaraciones a EFE, Garzón ha afirmado que la pena a García Ortiz es "injusta" y "arbitraria". Además, ha criticado que se haya adelantado el fallo sin conocerse los razonamientos, algo que supone "una revictimización mayor" del fiscal y "un desasosiego" para el sistema democrático.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

La sentencia, ha agregado, no contribuye a que la gente normal y corriente como la que ha participado en la marcha confíen en la justicia. Personas que "quieren una justicia que sea clara, justa y sobre todo, comprensible, y en este caso no lo ha sido", ha sentenciado el exmagistrado.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

En la protesta también se ha leído un texto escrito por "gente de a pie, demócratas" y sin "siglas, ni banderas, ni partidos, ni plataformas", para solidarizare con el fiscal.

Toda la actualidad de Informativos Telecinco en Google News

"Nos preocupa que en este proceso no se haya respetado plenamente la presunción de inocencia y que declaraciones de testigos relevantes para la defensa, con un valor crucial en el juicio, no hayan sido consideradas con la debida atención", apunta el comunicado.

El texto ha sido leído por uno de los participantes, Javier Álvarez, quien ha explicado que, aunque él cree que la justicia en España funciona "con cierta normalidad" y es una democracia "potente", en este caso el Tribunal Supremo ha actuado "con clara intención política".