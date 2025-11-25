Montero defiende la "honorabilidad" de García Ortiz sin contestar al PP si le indultarán

La vicepresidenta del Gobierno de España se pronuncia sobre la situación de Álvaro García Ortiz

La vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, ha defendido este martes en el Senado la "honorabilidad de un servidor público como el fiscal general del Estado", en referencia a Álvaro García Ortiz, y no ha respondido al PP acerca de si prevén un indulto a su condena por revelación de secretos.

Así ha respondido en la sesión de control a la portavoz del PP en la Cámara Alta, Alicia García, quien ha lamentado que desde el Gobierno se agradezcan los servicios "a un delincuente" y le ha retado a que se comprometa a que no habrá para García Ortiz "puertas giratorias", con un nuevo cargo "ni en instituciones ni en el PSOE".

García se lo ha preguntado en el turno de réplica, en el que ha apuntado que el Gobierno tiene que acatar la sentencia y cumplir la ley, y la vicepresidenta en su respuesta se ha limitado a recordar que si las leyes están para cumplirlas, por qué hay comunidades del PP que no aplican la de vivienda o la del aborto.

En el turno anterior, Montero había lamentado que desde el PP intenten "manchar la honorabilidad de un servidor público" como García Ortiz.

En otra pregunta de la sesión, la vicepresidenta y ministra de Hacienda ha defendido ante el senador extremeño de Vox Ángel Pelayo Gordillo la financiación de las políticas públicas que hace el Ejecutivo, porque "no es una aberración el Estado del bienestar".

Ha contestado así ante afirmaciones de Gordillo tales como que el Gobierno practica un "saqueo fiscal", que crece en España "la alergia a un Estado ladrón y a un Gobierno corrupto" y que en el Gabinete hay "una banda corrupta en una deriva demencial".

El tercer pleno de noviembre en el Senado se ha iniciado con intervenciones solicitadas por Teresa Pallarès, de Junts, y por Gordillo para expresar sendas quejas por la ausencia del ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, al que por segunda semana consecutiva no podían preguntar sobre los acuerdos pesqueros.

Planas se ha excusado esta semana por un viaje oficial a Turquía y la anterior por la asistencia al Consejo Oleico Internacional. Además, al comenzar la sesión ha acatado la Constitución y tomado posesión de su acta de senador Jorge Amado, en sustitución de Guillermo Fernández Vara, fallecido el mes pasado.

Amado fue elegido el viernes pasado por la Diputación Permanente de la Asamblea de Extremadura, debido a la disolución de la cámara para las elecciones del 21 de diciembre.

El nuevo senador solo podrá ocupar el escaño en la Cámara Alta hasta que el nuevo parlamento extremeño que salga de las urnas designe a otra persona, ya que él no va en la candidatura del PSOE para esos comicios, preceptivo en esa comunidad.