Santos Cerdán empieza a apuntalar su defensa desde fuera de prisión, presenta un informe pericial que cuestiona los audios de Koldo que lo incriminan, y su defensa pide que esas grabaciones queden fuera del procedimiento.

'La mirada crítica' ha tenido acceso en exclusiva al informe pericial presentado por la defensa de Santos Cerdán, en el que señalan que en los audios hay incoherencias técnicas que califican de imposibles: "Existen grabaciones fechadas en 2019 que contienen rastros de versiones de iOS que no existían en esa fecha y cuyos lanzamientos oficiales tuvieron lugar meses e incluso años después. Ello constituye una imposibilidad técnica objetiva".

Pero no es la única señal. Los peritos detectan algo que, según ellos, un móvil no puede hacer por sí solo: "Doce archivos tienen la misma fecha de modificación. Esos archivos fueron manipulados, gestionados o reconstruidos en un único evento del sistema". También cuestionan la identificación de las voces: "La calidad técnica de los audios evidencia que estos no reúnen los requisitos mínimos exigidos para una identificación biométrica del locutor".

La Guardia Civil mantiene que las grabaciones no han sido manipulados

Y concluyen que hay indicios de que los archivos no están en su estado original: "La coexistencia de estas versiones en un mismo archivo indica necesariamente que el archivo fue manipulado, reconstruido o reexportado en un momento posterior a septiembre de 2019".

Por su parte, la Guardia Civil sostiene que los audios no han sido manipulados y rebate este informe con argumentos técnicos detallados. El Supremo tendrá que decidir si estas grabaciones siguen dentro de la causa o pierden validez por falta de garantías.