Exclusiva | Koldo confirma que llevó a Sánchez a la reunión con Otegi: "Hubo muchas reuniones más"

Koldo asegura en exclusiva para 'La mirada crítica' que llevó a Sánchez a la reunión con Otegi

Después de que 'El Español' asegurase que Koldo García fue el encargado de recoger a Pedro Sánchez y Santos Cerdán en el aeropuerto de Bilbao a la reunión con Arnaldo Otegi en un caserío del País Vasco en mayo de 2018, tanto el presidente del Gobierno como el de Bildu aseguraban que esta noticia era falsa.

Ahora, el propio Koldo García ha confirmado en exclusiva para 'La mirada crítica' que la información dada por este medio de comunicación es totalmente verdadera.

"Yo he recogido al señor presidente y al señor Cerdán en muchísimas ocasiones con el coche con el que trabajaba. Es totalmente que yo le recogí. Era mi trabajo", ha afirmado sin titubear.

"En el aeropuerto de Bilbao, que yo recuerde, sí. En otros muchos sitios, también. Dónde les llevé... eso queda en ellos porque yo hacía mi trabajo"; ha añadido.

Koldo, tras el desmentido de Sanchez y de Otegi: "No sé el motivo por el que lo hacen"

Sobre si les llevó a otras reuniones, Koldo ha respondido: "Muchísimas. Era lo que tenía que hacer", le ha respondido a nuestra compañera.

A lo que prefiere no responder es al motivo por el que ahora Pedro Sánchez y Arnaldo Otegi desmienten esta información: "No tengo ni idea y no sé el motivo por el que lo hacen. Ellos tendrán sus motivos, pero yo lo que sé es que estaba haciendo mi trabajo".