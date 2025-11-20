La Fiscalía ha solicitado una vistilla en la que pedirá endurecer la situación de libertad condicional de Ábalos y Koldo García

La UCO señala que la empresa vinculada a Cerdán recibía "el 2%" de adjudicaciones logradas con Acciona

Compartir







El que fuera número tres del PSOE, Santos Cerdán, ha regresado a Navarra después de permanecer casi cinco meses en la cárcel de Soto del Real. Su salida se produjo en medio de una gran expectación mediática y bajo estrictas medidas cautelares: deberá comparecer dos veces al mes en el juzgado y tiene prohibido abandonar el territorio nacional. Cerdán, que se instaló en Milagro junto a su mujer, Paqui Muñoz, afronta ahora un proceso judicial marcado por indicios y grabaciones que lo sitúan como pieza central de la trama de corrupción investigada. Informa Maialen Larrinaga.

El regreso de Cerdán a Navarra ha estado acompañado de una intensa cobertura mediática. Se le ha visto entrando y saliendo de la vivienda de su hermana, siempre en coche y sin hacer declaraciones. Además, deberá volver a Madrid para comparecer en la Comisión de Investigación impulsada por el Partido Popular en el Senado.

PUEDE INTERESARTE La UCO pidió al Gobierno Vasco datos de las cooperativas Noran y Erkolan, donde trabajaron la mujer y la hermana de Cerdán

Un escándalo de corrupción que sacude al PSOE

La presión judicial se suma a la política, en un contexto en el que el caso Koldo amenaza con convertirse en uno de los mayores escándalos de corrupción de los últimos años. La investigación no solo afecta a figuras relevantes del PSOE, sino que también pone en cuestión la gestión de contratos públicos durante la pandemia.

El último informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil apunta a que Cerdán y su esposa utilizaron una tarjeta de la empresa Servinabar, vinculada al caso, para gastos personales. Entre ellos figuran consumiciones en bares y restaurantes durante la campaña andaluza de 2022, así como viajes a Ibiza y Tenerife por valor de 3.000 euros. A su salida de prisión, Cerdán declaró: “Yo confío que la verdad se imponga y que al final con esa verdad se haga justicia”.

Ábalos y Koldo, en el centro de la investigación

La situación de José Luis Ábalos, exministro de Transportes, y de su antiguo asesor Koldo García es especialmente delicada. La Fiscalía ha solicitado penas de 24 años de cárcel para Ábalos y 19 años y medio para Koldo, en relación con la trama de contratos de mascarillas durante la pandemia. Ambos se encuentran actualmente en libertad provisional con medidas similares a las de Cerdán, pero la gravedad de las acusaciones ha llevado al Ministerio Público a pedir al juez una vistilla para endurecer sus condiciones cautelares.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

La posibilidad de que se decrete prisión preventiva para evitar un riesgo de fuga no está descartada. El caso ha generado un fuerte impacto político, ya que Ábalos fue una figura clave en el Gobierno de Pedro Sánchez y su implicación ha sacudido al PSOE.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Otros procesados: Aldama y la colaboración con la justicia

Entre los acusados también figura Víctor Aldama, empresario vinculado a la trama, para quien la Fiscalía solicita 7 años de cárcel. Aldama ha manifestado públicamente su disposición a colaborar con la justicia: “Mi decisión desde el minuto uno, sin saber lo que me iban a proponer, ha sido colaborar y mi línea va a seguir siendo colaborar”, declaró en el programa de Ana Rosa.

Toda la actualidad de Informativos Telecinco en Google News

Su postura contrasta con la estrategia de defensa de otros implicados, que han optado por un perfil más bajo y un discurso centrado en la presunción de inocencia.