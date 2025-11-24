Arnaldo Otegi también niega que se produjese tal reunión y reta a Koldo García: "Es rotundamente falso"

Alberto Núñez Feijóo señala otro posible vínculo entre Pedro Sánchez y Koldo y cuestiona su "relación anecdótica"

Compartir







El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha negado este lunes que mantuviese en 2018 una reunión en un caserío vasco con Arnaldo Otegi, líder de EH Bildu, y Santos Cerdán, ex secretario de Organización del PSOE, para pactar su apoyo a la moción de censura contra Mariano Rajoy.

En respuesta a una publicación de El Español sobre ese supuesto encuentro, –y en el marco de su llegada a la cumbre de la Unión Africana-Unión Europea de este lunes en Luanda (Angola)–, el presidente ha subrayado: “Eso es mentira”.

PUEDE INTERESARTE El Tribunal Supremo cita a José Luis Ábalos y Koldo García el 27 de noviembre: podría enviarles a prisión

Koldo García dice que la reunión existió y Moncloa lo desmiente

Según la publicación del citado medio, Koldo García habría conducido el vehículo que llevó a Sánchez y Cerdán a esa supuesta cita con Otegi. De hecho, el propio exasesor de José Luis Ábalos ha asegurado, tras las informaciones, que todos se reunieron y pactaron en un caserío el apoyo de Bildu a la moción de censura contra Mariano Rajoy, la cual acabó con su Gobierno.

Frente a ello, sin embargo, tanto Pedro Sánchez como Arnaldo Otegi lo niegan, tachando de "falso" lo que se publica y lo que sostiene Koldo.

En la misma línea, fuentes de Moncloa consultadas por Informativos Telecinco sostienen que esa información es falsa, insistiendo en que esa reunión no se produjo, negándolo con contundencia. Sobre ello, inciden además en que estamos ante una estrategia de bulos sobre el Gobierno que sirve para que el PP los replique y los utilice para desacreditar, desgastar y negar su legitimidad.

PUEDE INTERESARTE La salida de prisión de Santos Cerdán pone en peligro la libertad condicional de José Luis Ábalos y Koldo García

Arnaldo Otegi niega esa reunión con Pedro Sánchez

Ante todo ello, el secretario general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, ha afirmado que es "rotundamente falso" que él se reuniera con Sánchez y con el exsecrtario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, en un caserío para negociar la moción de censura contra Mariano Rajoy, y ha enmarcado esta "fake news" en el contexto de "carga de caballería cosaca" contra el Gobierno para derrocarle.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

En declaraciones realizadas en el programa 'En Jake' de ETB, recogidas por Europa Press, Otegi ha reiterado que él nunca ha hablado con Sánchez, aunque Cerdán sí ha sido interlocutor entre el PSOE y EH Bildu, al igual que con Junts y otras fuerzas políticas, cuando se desconocía su presunta actividad delictiva.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Es algo que, según ha recordado, él ha admitido y ha asegurado que si se hubiera producido ese encuentro con Sánchez y el exsecretario de Organización socialista no tendría ningún problema en confirmarlo. "Aquí se trata de mentir descaradamente", ha añadido.

Toda la actualidad de Informativos Telecinco en Google News

En este sentido, ha recordado el 11-M, cuando "se mintió" para atribuir a ETA los atentados con el fin de "ganar unas elecciones", y ha subrayado que "son los mismos que ahora están haciendo lo mismo para tratar de alcanzar el Gobierno del Estado". "Es absolutamente falso que hubiera esa reunión, es absolutamente falso, es una invención, un fake news, y forma parte de la estrategia del bloque reaccionario del PP con Vox", ha apuntado.

En el mismo sentido, el líder de EH Bildu también se ha referido al hecho de que Koldo García, imputado en la supuesta trama de corrupción con José Luis Ábalos y Cerdán, haya confirmado que llevó a un caserío a Pedro Sánchez y Santos Cerdán para reunirse con Arnaldo Otegi y pactar la moción de censura, para afirmar que nunca le ha visto y, "probablemente, esté pactando cómo salva su piel" ante la judicatura porque "es absolutamente falso".

"Le reto a que demuestre que eso es así, a que diga en qué caserío, en qué fechas y horas estuve yo con Sánchez y Santos Cerdán. No he estado jamás reunido con Pedro Sánchez, sí con Cerdán, como dije en su día, y el señor Koldo seguramente habrá hecho algún tipo de pacto para librarse de la cárcel, y ahora quiere ponerse al servicio del bloque reaccionario", ha recalcado Otegi.

Arnaldo Otegi señala al PP

En caso de que "alguien demuestre" que eso ocurrió, Arnaldo Otegi además ha dicho que está dispuesto a dimitir, pero al mismo tiempo ha subrayado que si se demuestra que es mentira, "que se va demostrar", espera que haya "algún tipo de consecuencias políticas y judiciales para la gente que está mintiendo".

A su juicio, "la verdad se abrirá paso y se sabrán las cosas tal como sucedieron". "Son los mismos que mintieron el 11M y lo que tratan es de alcanzar el Gobierno con malas artes", ha apostillado.

En la misma línea, ha recordado que EH Bildu siempre ha defendido que la moción de censura la respaldaban "gratis" y han mantenido que "quitar a las derechas de los gobiernos" lo hacen "gratis", como lo han "practicado durante largos años". "Voy a decir más, yo no tuve ninguna participación directa en la negociación de esa moción de censura. Y si la hubiera tenido, lo diría con absoluta tranquilidad", ha insistido.

Por ello, ha llamado a no despistarse porque "aquí hay un contexto de carga de caballería cosaca para derribar un gobierno que consideran que se les ha ido de las manos y que consideran peligroso por su composición, por la alianza que ha generado a su alrededor, etcétera".

"Aquí lo que hay es un intento denodado por recuperar el régimen del 78 y volver otra vez a las esencias del régimen del 78. Y eso es lo que está ocurriendo. Están en esa ofensiva, en la que valen las mentiras y las manipulaciones. Yo le digo al pueblo vasco que esté tranquilo, que conocemos bien cuáles son sus artes y sus artimañas. Esto es una mentira desde el principio hasta el final", ha sentenciado.