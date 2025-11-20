El precio de las casas bate el récord de burbuja: "Tenemos un problema de emergencia nacional"

'La mirada crítica' ha hablado en directo con Montse Cespedosa, experta en hipotecas

Cifra récord en el precio de la vivienda: se encarece un 12% y supera las cifras registradas en la burbuja inmobiliaria de 2008

Compartir







El precio de la vivienda no para de subir y ya alcanza su valor más alto de la historia, incluso por encima de la burbuja, tras subir un 12% en el tercer trimestre de este año.

Para hablar de este gran problema que afecta a jóvenes y no tan jóvenes en nuestro país, 'La mirada crítica' ha hablado en directo con Montse Cespedosa, experta en hipotecas, que ha analizado la imposibilidad cada vez más habitual de no poder acceder a una vivienda digna.

Montse Cespedosa, experta en hipotecas: "Estamos en el fin de la burbuja inmobiliaria porque realmente ya no se pueden asumir estos costes"

Cuando Ana Terradillos le ha preguntado si esta continua subida en el precio no tiene techo, la experta ha respondido: "No tiene techo, pero es relativo. La gente dejará de comprar vivienda cuando ya no se pueda permitir estos precios y estamos en el fin de la burbuja inmobiliaria porque realmente ya no se pueden asumir estos costes".

Además, ha explicado el motivo por el que el precio no debería subir igual en el 2026: "La banca está cerrando el grifo y están subiendo los tipos de interés de las hipotecas".

Cespedosa ha destacado la raíz de este problema sería el carísimo coste del alquiler de la vivienda: "Creo que el problema principal de este volumen tan agresivo de compras de viviendas lo tienen las leyes de vivienda y el precio del alquiler".

De la vivienda protegida, ha explicado: "El problema es que sigue subiendo de precio y que el volumen de construcción es ridículo. Tenemos un problema de emergencia nacional", ha sentenciado.