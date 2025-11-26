Esperanza Buitrago 26 NOV 2025 - 10:28h.

El líder del PP se queda en blanco y Sánchez le contesta con tono burlón

Pedro Sánchez augura la inocencia de Álvaro García Ortiz: "El tiempo pondrá las cosas en su sitio"

La sesión de control al Gobierno este miércoles nos ha dejado otro momento a señalar más allá de los reproches habituales entre políticos de uno y otro signo. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha sufrido un lapsus y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha aprovechado para llamarle “mal parlamentario”.

Hacia el final de su turno de palabra, el líder de la oposición, en un pleno que versaba en torno a la condena del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por revelación de secretos, le ha dicho al jefe del Ejecutivo que “se va a rodar algún día una serie de televisión sobre sus años de Gobierno y se titulará….”. En ese momento, Feijóo ha titubeado y ha tenido que echar mano de sus notas para recordar el nombre.

No se ha escuchado el nombre de la supuesta futura serie porque se le ha acabado el tiempo de intervención y le han cerrado el micro. Algunos medios señalan que Feijóo ha dicho “Anatomía de un farsante”, en alusión a la reciente serie ‘Anatomía de un instante’, basada en el libro de Javier Cercas sobre el 23 F y a cuya presentación acudió el presidente del Gobierno en el Congreso recientemente.

Pedro Sánchez no ha dejado pasar la ocasión para comentar con tono burlón el lapsus del líder del principal partido de la oposición en su turno de palabra. “Entre sus virtudes señor Feijóo no está la de ser un buen parlamentario”, le espetado.

La condena al fiscal general del Estado

Más allá del lapsus de Feijóo y como era de esperar, la sesión de control se ha centrado en las preguntas al Gobierno a raíz de la condena del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz.

Sánchez ha mantenido su inocencia una vez más. "El tiempo pondrá las cosas en su sitio", ha recalcado el jefe del Ejecutivo aludiendo así a su convencimiento de que prosperará el previsible recurso que se presentará ante el Tribunal Constitucional tras el fallo de inhabilitación decidido por el Tribunal Supremo contra García Ortiz. Sánchez ha criticado veladamente al Alto Tribunal por el hecho de que aún no se conozca la integridad de la sentencia por revelación de secretos.